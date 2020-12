Leipziger „Maschinen“

Leipzig.Mit dem Offensivschwung aus dem Gipfeltreffen mit den Bayern geht RB Leipzig ins von Julian Nagelsmann so betitelte „Must-Win-Spiel“ gegen Manchester United. Zum Abschluss der Gruppenphase muss am Dienstag (21 Uhr/Sky) ein Sieg gegen die Engländer her, um aus eigener Kraft erneut das Achtelfinale der Champions League zu erreichen. Dies würde dem sächsischen Fußball-Bundesligisten noch einmal 2,7 Millionen Euro bringen, der damit verbundene Sprung in die K.o.-Runde würde die Summe auf 12,3 Millionen Euro schrauben.

Für den Jackpot und das Überwintern in der Königsklasse redet Trainer Nagelsmann sein Team nach dem grandiosen 3:3 beim Rekordmeister FC Bayern weiter stark: „Es war natürlich intensiv, aber wir jammern nicht rum und reden über Müdigkeit, sondern eher darüber, dass die Jungs Maschinen sind.“ Man müsse „immer über den Schweinehund drüber, das wissen wir“, betonte der 33-jährige Cheftrainer.

Die historische Pleite im Old Trafford ist aber nicht vergessen. „Im Hinspiel haben wir es 72 Minuten gar nicht so schlecht gemacht und haben trotzdem 0:5 verloren.“ Es war die höchste RB-Niederlage im europäischen Wettbewerb. Dieser Stachel sitzt tief. Für Kapitän Marcel Sabitzer ist klar: „Wir sind heiß auf das Spiel“, sagte der Österreicher: „Wir wollen die K.o.-Runde um jeden Preis erreichen.“ dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 08.12.2020