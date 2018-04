Leipziger Steigerung

Anzeige

Bremen.Dank einer deutlichen Leistungssteigerung nach der Pause hat RB Leipzig einen weiteren Tiefschlag noch abwenden können. Der Vizemeister kam bei Werder Bremen gestern Abend zu einem 1:1 (0:1) und holte damit nach den beiden klaren Niederlagen gegen Bayer Leverkusen und Olympique Marseille immerhin einen Punkt. Drei Tage nach der 2:5-Klatsche in Frankreich und dem Aus in der Europa League rettete der eingewechselte Ademola Lookman den Gästen mit seinem Treffer in der 50. Minute einen am Ende verdienten Punkt. Niklas Moisander hatte die anfangs starken Bremer in Führung gebracht (28.).

„Unter dem Strich war es ein gerechter Punkt. Den nehmen wir mit“, sagte RB-Trainer Ralph Hasenhüttl. „Wir haben in der zweiten Halbzeit eine schöne Reaktion gezeigt und uns verdient ein Unentschieden erkämpft“, sagte Kapitän Willi Orban.

Die Bremer bleiben unter Trainer Florian Kohfeldt zu Hause ungeschlagen und dürften mit nun 37 Punkten mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben. „Wir haben insgesamt ein gutes Spiel gemacht“, sagte Max Kruse. Leipzig muss um die erneute Teilnahme an der Champions League bangen. Der Rückstand auf Platz vier beträgt vier Punkte. „Unser Ziel ist noch die Champions League. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir das noch schaffen können“, sagte Kevin Kampl.