Letzte Hoffnung Hintertür

Oder etwa doch nicht? „Bei einem Rückzug oder Ausschluss eines teilnehmenden Mitgliedsverbands entscheidet allein die Fifa-Organisationskommission und trifft die erforderlichen Maßnahmen. Die Fifa-Organisationskommission kann insbesondere den Ersatz des betreffenden teilnehmenden Mitgliedsverbands durch einen anderen anordnen“, heißt es in Artikel 7 aus dem Fifa-Reglement zur WM in Russland. Es sind zwei Sätze, die für die Südeuropäer alles und nichts bedeuten könnten. Denn: Wer im Fall der Fälle nachrückt (und wer nicht), bestimmt demnach die Fifa. Konkrete Nachrückregelungen liefert das Regelwerk nicht.

Trotzdem blickt Fußball-Italien derzeit mit einem Auge nach London. Nach dem Giftanschlag auf den russischen Ex-Spion Sergej Skripal und dessen Tochter Julia hat Großbritanniens Premierministerin Theresa May die Ausweisung 23 russischer Diplomaten angeordnet. Moskau reagierte jetzt mit der Ausweisung 23 britischer Diplomaten. Die politische Krise, die sich seit knapp zwei Wochen zuspitzt, könnte einen englischen WM-Boykott nach sich ziehen, wie Außenminister Boris Johnson bekräftigte. „Denken Sie mal an die WM im Sommer. Ich glaube, es wird sehr schwer vorstellbar sein, dass eine britische Teilnahme an dem Ereignis wie sonst auch ablaufen kann“, erklärte Johnson nach Bekanntwerden der Attacke.

Ob es für Italien vertretbar wäre, die sportliche Gunst der Stunde in Folge eines innereuropäischen Konflikts zu nutzen, ist derweil zu bezweifeln. Finanzielle Faktoren schließen eine rein moralische Entscheidung jedoch fast aus: Schätzungen zufolge hat das historische WM-Aus über 200 Millionen Euro Umsatzeinbußen im wirtschaftlich angeschlagenen EU-Land zur Folge.

Auch Italiens Medien greifen den letzten Strohhalm auf – wissen aber, dass die Wahrscheinlichkeit eines „ripescaggio“ („Wiederauffangen“) äußerst gering sind. Die Grenzen der Pietät sind ihnen geläufig, wenn sie auf das Konfliktpotenzial im Iran, dem Senegal, Südkorea, Ägypten oder Nigeria zu sprechen kommen. „Eine unwahrscheinliche, wenngleich bestehende Möglichkeit – doch gewiss keine wünschenswerte“, urteilt „Mediaset“, der Medienkonzern des früheren Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi: „Dann eindeutig lieber eine Weltmeisterschaft überspringen, anstatt Zeugen weiterer blutiger Szenarien zu sein.“

Zeit nach der „Apokalypse“

Unabhängig davon beginnt für die „Azzurri“ jetzt die Zeit nach der oft zitierten „Apokalypse“ – die nach dem plötzlichen Tod des 14-fachen Nationalspielers Davide Astori (31) in ein völlig anderes Licht gerückt ist. Das Mantra „Fußball ist nicht alles“, mit dem der frühere DFB-Präsident Theo Zwanziger nach dem Selbstmord von Robert Enke 2009 hierzulande einen Nerv traf, leben viele sonst rivalisierende Serie-A-Clubs im Moment vor.

Das schützt Interimstrainer Luigi di Biagio freilich nicht vor Kritik. Für die Länderspiele gegen Argentinien am 23. März und England am 27. März berief der bisherige U-21-Coach mit Federico Chiesa (20/Florenz) und Patrick Cutrone (20/Milan) nur zwei echte Neulinge – und überredete Torwartikone Gianluigi Buffon (40) zum Rücktritt vom Rücktritt. Di Biagios Ansicht, dass der 175-fache Nationalspieler seine internationale Laufbahn nicht mit dem tränenreichen Relegations-Rückspiel gegen Schweden beenden solle, ist gut gemeint – wird jedoch von vielen Tifosi als Hemmschuh auf dem Weg zum überfälligen Neubeginn gesehen.

