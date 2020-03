Letzte Hoffnung Relegation

Berlin.Florian Kohfeldt will sich dieses Spiel seines SV Werder, dieses bittere 2:2 nach einer 2:0-Führung bei Hertha BSC, wirklich noch mal anschauen. Wenn er dann die Antwort auf die Frage hat, warum seine Mannschaft den Sieg gegen zunächst leblose, wirkungslose und ideenlose Gastgeber weggegeben hat, „weiß ich, ob ich sie anschreie oder in den Arm nehme“, sagte der Werder-Trainer.

Freude über das Ende einer Serie von fünf Pleiten in der Fußball-Bundesliga nacheinander? Über die ersten selbst erzielten Meisterschafts-Tore nach 84 Tagen? Konnte beim Tabellenvorletzten nicht aufkommen. „Es tut weh“, betonte vielmehr Davy Klaassen, einer der beiden Torschützen in einer rasanten Bremer Anfangsphase.

Nur gut sechs Minuten hatte Kohfeldts Mannschaft für die 2:0-Führung gebraucht. Zuerst traf Joshua Sargent (3.), dann Klaassen. Hertha drohte auseinanderzufallen wie beim 0:5 gegen den 1. FC Köln. Aber die Berliner Mannschaft fand wieder ins Spiel – so wie beim 3:3 nach 0:3-Rückstand bei Fortuna Düsseldorf. Dass die Aufholjagd gegen Bremen gelang, hatte vor allem zwei Gründe: Der beste Mann auf dem Platz trug ein Hertha-Trikot: Matheus Cunha, der noch unter Jürgen Klinsmann von RB Leipzig gekommen war, traf erneut und zeigte eine überragende Leistung. Dass er das so konnte, lag wiederum an den Bremern, die nach ihrem Blitz-Doppelpack Stück für Stück nachließen.

„Wir bringen den Gegner, der gefühlt fast schon tot war, durch eigenes Verschulden wieder ins Spiel“, ärgerte sich Kevin Vogt. Es ist nicht das erste Mal, dass die Bremer eine Führung nicht halten können. Die Spielzeit gilt intern laut Manager Frank Baumann im ZDF-„Sportstudio“ als „die schlechteste Saison der Vereinsgeschichte“.

Warum konnte Kohfeldt im Olympiastadion nicht entscheidend eingreifen? „Ich habe leider zehn Kilo zuviel, um selbst auf den Platz zu gehen“, sagte der 37-Jährige – der Humor schien ihm noch nicht vergangen zu sein, auch wenn er sich mächtig über die zwei vergebenen Punkte in dem Abstiegskampfduell ärgerte: „Wir haben nichts zu verschenken in unserer Situation.“ Kohfeldt glaubt weiterhin, dass die direkte Rettung möglich ist, hat aber nun als vorrangiges Ziel Relegationsrang 16 ausgegeben. „Wenn es notwendig ist, machen wir es darüber.“ Hieße auch, dass es in den beiden K.o.-Spielen womöglich gegen den Erzfeind Hamburger SV gehen könnte.

Eine Woche zum Vergessen

Bis dahin bleiben den Bremern zehn Spiele, um es besser zu machen als in Berlin, wo sieben Werder-Tage zum Vergessen endeten. Zunächst wurde das Heimspiel am Sonntag vergangener Woche gegen Frankfurt abgesagt, dann schied Bremen bei der Eintracht im Pokal-Achtelfinale inklusiver neuer Verletzter aus und zum Schluss gab es die Gefühlsschussfahrt im Olympiastadion – ausgerechnet auch noch gegen seinen Vorgänger auf dem Bremer Trainerposten, Alexander Nouri. dpa

