Letzter Auftritt des Patrons

München.Viel mehr Platz war nicht mehr in diesem Fußballerleben. Europameister mit 20 Jahren, einen Elfmeter ins Belgrader Firmament genagelt, Weltmeister, Karriereende mit 27. Zwischendrin ein paar Meisterschaften, drei Europapokalsiege. Überaus wahrscheinlich, dass sich die Persönlichkeitsstruktur unter diesen Eindrücken entwickelt. Wer sagt, er habe sich im Verlauf der Jahre nicht verändert, ist entweder ein Schwindler oder allzu simpel gestrickt. Uli Hoeneß hat sich im Lauf der Jahre verändert und ist sich doch treu geblieben. Verfechter der Marktwirtschaft, die auch gerne sozial sein darf – wenn es nur dem FC Bayern nicht schadet. Gerechtigkeitsfanatiker, klar. Aber diese Steuergeschichte eben. Fähig, zur Versöhnung. Christoph Daum und Willi Lemke wissen Bescheid. Paul Breitner nicht. Uli Hoeneß, gefühliger Arroganzling. Ein Mann wie der FC Bayern. Uli Hoeneß ist der FC Bayern. Er war der FC Bayern. Wenn der 67-Jährige am Freitag auf der Jahreshauptversammlung der Münchner sein Mandat als Präsident der Münchner abgibt, ist es der größte Einschnitt in der Geschichte des Clubs.

Als ihn 1979 eine Knieverletzung zum Karriereende zwang, mögen andere darüber gestaunt haben, als er 27-jährig den Managerposten beim FC Bayern bezog. Hoeneß nicht. Er reiste in die USA, sah sich an, auf welch irrsinnige Weise sich Einnahmen steigern ließen. Statt ausschließlich auf volle Stadien und exorbitante Ticketverkäufe zu setzen, boten diese Amerikaner doch tatsächlich Trikots und allerhand Tand mit dem Logo des Clubs an. Merchandising. Seitdem auch in Deutschland.

Auf Kriegsfuß mit dem Internet

Wer Hoeneß’ generelle Abscheu für das Internet kennt, wird ihn aber nur schwerlich als Visionär bezeichnen können. Er besitzt weder E-Mail-Adresse noch Social-Media-Account. Berichte aus diesem Internet lässt er sich von seiner Sekretärin ausdrucken. Lässt sich so ein Multimillionen-Euro-Unternehmen führen? Haben Zebras Streifen? Hoeneß passte sich nie dem Zeitgeist an, den Verein aber sehr wohl. Weil er sich nie Meinungen seiner engsten Mitarbeiter verweigerte, weil er sich Expertise ins Haus holte, auch wenn er ihr misstrauisch gegenüberstand. Die Bayern hatten Erfolg. Fast immer. Blieb er aus, folgte umgehend der Weg zum Festgeldspeicher. Demut? Mia san Mia. Bajuwarische Arroganz als Alleinstellungsmerkmal. Hoeneß überlebte 1982 als einziger Passagier einen Flugzeugabsturz, als er auf dem Weg zu einem Länderspiel war. Drei Personen starben. Hoeneß hatte Glück.

Ein Ereignis, angetan, eine Wesensänderung zu provozieren. Aber nicht doch bei Hoeneß. Bei ihm hatten Herz und Ellbogen schon damals fusioniert, wie es der Kabarettist Django Asül beschreibt. Der Bayern-Macher gluckte weiter über dem Verein. Seinem Verein. Kritik von Außen kontert er mit jenem übertriebenen Impetus, der auch twitternden Staatsoberhäuptern nicht fremd ist.

Abschiedsbrief von Daum

Um seinen ehemaligen Lieblingsfeind Christoph Daum als Bundestrainer zu verhindern, riskierte Hoeneß seine eigene Existenz. Er äußerte den nur vage bekannten Verdacht, Daum würde Drogen konsumieren. Hätte der nicht aus noch heute noch unbekannten Gründen einer Haarprobe zugestimmt, Hoeneß hätte sein Wirken bereits vor 19 Jahren einstellen müssen.

Mittlerweile haben sich die beiden versöhnt. Daum schrieb seinem alten Gegenspieler Hoeneß einen wohlwollenden Abschiedsbrief für das Vereinsmagazin des FC Bayern. „Danken möchte ich dir für ein sehr persönliches Gespräch, das mir gezeigt hat, dass du ein äußerst nachdenklicher und verzeihender Mensch bist.“ Sieht Juan Bernat möglicherweise anders. Dem spanischen Linksverteidiger unterstellte der Präsident, er habe einen „Scheißdreck“ im Trikot des FC Bayern gespielt. Witzigerweise machten die Münchner bei jener unterhaltsamen Pressekonferenz vor einem Jahr kurz zuvor das Grundgesetz für sich geltend. Von wegen Würde und so.

Gleichsam irritierend wie beruhigend, dass dieser Polterer ein mindestens ebenso großer Kümmerer ist. Bekannt ist, wie er dem alkoholkranken Gerd Müller den Weg zurück in die Gesellschaft wies. Wie er sich um Mehmet Scholl kümmerte. Dass Sebastian Deisler immer wieder Hoeneß aufsuchte, ehe er wegen Depressionen seine Karriere beendete. Als gerade der zehnte Todestag von Robert Enke begangen wurde, saß Hoeneß neben Teresa Enke auf der Bühne.

Auf der anderen Seite diese Steuergeschichte. Die ja ein Betrug war. 28,5 Millionen Euro hinterzogene Steuern konnten nachgewiesen werden. Urteil: Dreieinhalb Jahre Haft – freilich nach etwa der Hälfte zur Bewährung ausgesetzt. „Das war’s noch nicht“, prophezeite Hoeneß auf der Mitgliederversammlung, kurz bevor er in die Justizvollzugsanstalt einfuhr. Überraschenderweise war es das wirklich noch nicht.

Überhaupt diese Jahreshauptversammlungen. Immer wieder Seismograph, wie es um die Beziehung zwischen Hoeneß und dem Rest der Bayern-Familie bestellt war. Auf Konfrontationskurs wie 2007, als ihn ein Fans darauf hinwies, dass die Stimmung wegen der zahlreichen VIP-Zuschauer eher mau sei. Neun Jahre später skandierten die Anhänger: „Uli Hoeneß, du bist der beste Mann.“ Mit dem Volkskammer-Ergebnis von 97 Prozent wählten sie ihn zu ihrem Oberhaupt, nachdem er wieder in Freiheit war. Im vergangenen Jahr gab es Pfiffe und Buhrufe für den Präsidenten.

Und heute? Die Bayern ziehen vom Audi-Dome in die größere Olympiahalle um. Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge wird salbungsvolle Worte sprechen. Über die Bedeutung von Hoeneß für den Verein (unermesslich) und die Beziehung der beiden (Status: schwierig). Sie führten die Münchner zu Dauerdominanz in der Liga und europäischen Erfolgen. Sie fanden zuletzt in einem kompromisslosen Geschäft nur noch zu Kompromisslösungen. Wenn zwei führen wollen, lässt sich die Richtung nicht halten.

Ende offen

Andererseits: Gibt es einen deutschen Verein, dem es wirtschaftlich besser geht? Der mehr Titel geholt hat? Mehr Fans hat?

Nun soll der ehemalige Adidas-Chef Herbert Hainer den Verein als Präsident führen, Hoeneß will nur noch einfaches Aufsichtsratsmitglied sein. Gelingt das ohne allzu große Einmischung, wäre es sein herausragender Erfolg. Privatleben, nun endlich im Alter von 67 Jahren. Hoeneß auf der Terrasse am Tegernsee. Oder wie er mit Ehefrau Susi Fahrradtouren unternimmt, Samstagsnachmittag mit seinen vier Enkelkindern spielt. Karriere, Flugzeugabsturz, Gefängnis. Zu viel für ein Leben. Uli Hoeneß ist alles zuzutrauen.

