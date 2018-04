Leverkusen brilliert in Leipzig

Anzeige

Leipzig.Bayer 04 Leverkusen ist mit einer furiosen Leistung auf die Champions-League-Plätze zurückgekehrt und hat RB Leipzig in der vorerst wichtigsten Europa-Woche eine schwere Niederlage beschert. Angeführt vom überragenden Julian Brandt setzte sich die dominante Werkself in dem Montagsspiel mit 4:1 (1:1) gegen die Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl durch.

Nach der Leipziger Führung durch Marcel Sabitzer (17. Minute) sorgten Kai Havertz (45.), Nationalspieler Brandt (51.), Panagiotis Retsos (56.) und Kevin Volland (69.) vor 35 617 Zuschauern in wenigen Minuten für die Wende. Es war die höchste Heimniederlage der Sachsen in dieser Bundesliga-Spielzeit. In der Tabelle kletterte Leverkusen zum Abschluss des 29. Spieltags auf den vierten Platz. Leipzig, das am Donnerstag bei Olympique Marseille um den Einzug in das Halbfinale der Europa League kämpft, ist hinter Frankfurt nur noch Sechster.

Aus der Spitzengruppe der besten sechs Teams ist Leverkusen das erste Team, das in Leipzig einen Sieg davontrug. Die RB-Profis hatten Mühe, ins Spiel zu finden gegen eine starke Leverkusener Mannschaft, die nach der Nullnummer gegen Augsburg wieder siegen wollte. dpa