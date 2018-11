Leverkusen im Schongang

Leverkusen.Mit einer B-Elf aus Reservisten, Formschwachen und Talenten hat sich Bayer Leverkusen eine gute Ausgangsposition für den Gruppensieg in der Europa League verschafft. Die bereits zuvor sicher für die Runde der letzten 32 qualifizierte Werkself trennte sich gestern in einem schwachen Spiel mit 1:1 (0:0) vom bulgarischen Serienmeister Ludogorez Rasgrad und hat Platz eins im Gruppenfinale am 13. Dezember bei AEK Larnaka auf Zypern damit selbst in der Hand.

Leverkusen profitierte von Larnakas 2:1-Sieg gegen den zuvor punktgleichen FC Zürich und liegt nun einen Punkt vor den Schweizern. Mitchell Weiser (84.) gelang ein Kunstschuss aus spitzem Winkel zum Endstand, Marcelinho erzielte das Tor für Rasgrad (69.). Mittelfeldspieler Julian Baumgartlinger sagte: „Wichtig ist, dass bei uns Moral und Einsatz gestimmt haben. Gott sei Dank sind wir nicht zu spät aufgewacht, haben den Punkt geholt und sind Tabellenführer.“ dpa

