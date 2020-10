Leverkusen klettert

Leverkusen.Lucas Alario hat Bayer Leverkusen einen glanzlosen Sieg gegen Lieblingsgegner FC Augsburg und Ex-Trainer Heiko Herrlich sowie den Sprung auf Platz vier in der Fußball-Bundesliga beschert. Der Argentinier avancierte mit zwei Treffern am Montagabend beim 3:1 (1:0) der Werkself gegen den FC Augsburg zum Matchwinner. Somit blieb Leverkusen auch im 19. Bundesliga-Duell mit den Schwaben ungeschlagen. Der gut gestartete und am Montag auch tapfer dagegenhaltende FCA, dessen Coach Herrlich von Juli 2017 bis Dezember 2018 Leverkusen trainierte, ist nach nun zwei Niederlagen in Folge Zehnter.

Wie in den vorherigen Bundesliga-Spielen überzeugte Bayer, das am Donnerstag noch ein 6:2 gegen OGC Nizza in der Europa League gefeiert hatte, nur bedingt. Bezeichnenderweise benötigten die Rheinländer einen glücklichen Handelfmeter zur Führung durch Alario (16.). Der Ex-Schalker Daniel Caliguiri erzielte mit seinem zweiten Tor im FCA-Trikot den Ausgleich (51.), ehe erneut Alario per Kopf den entscheidenden Treffer markierte (74.). In der Nachspielzeit machte Moussa Diaby (90.+4) alles klar.

Augsburg startete engagiert. Die gute Anfangsphase machte aber Raphael Framberger mit einem verschuldeten Handelfmeter zunichte, als er einen Kopfball von Alario mit dem Arm ablenkte. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 27.10.2020