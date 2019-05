Lilien als Vorbild

Wiesbaden.Trotz der schweren Hypothek der 1:2-Hinspielniederlage glaubt der SV Wehen Wiesbaden weiter an den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga. „Wir geben erst auf, wenn es vorbei ist“, versprach Trainer Rüdiger Rehm einen großen Kampf im Relegationsrückspiel beim Zweitligisten FC Ingolstadt am Dienstag (18.15 Uhr/ZDF). Bereits am Montag machen sich die Hessen auf den Weg nach Ingolstadt, wo sie die Rückkehr in Liga zwei nach zehn Jahren doch noch perfekt machen wollen. „Der Fußball ist verrückt, da ist alles möglich. Wir können Ingolstadt packen, aber dafür müssen wir effektiver agieren“, sagte der frühere Waldhof-Profi.

Als Vorbild könnte dem Drittligisten Darmstadt 98 dienen, das 2014 in der Relegation gegen Bielefeld in einer ähnlichen Situation war. Nach einem 1:3 vor heimischer Kulisse gewannen die Lilien damals das dramatische Rückspiel durch ein Tor von Elton da Costa in der Nachspielzeit der Verlängerung mit 4:2 und stiegen auf.

Zwei Busse mit Fans und Mitarbeitern des FC Ingolstadt sind unterdessen auf der Heimfahrt nach dem Relegations-Hinspiel in der Nähe von Würzburg attackiert worden. Bei dem tätlichen Angriff durch etwa 30 blau-weiß maskierte Personen wurden laut Clubangaben drei Insassen verletzt. An einer Anzeigenerstattung habe laut Polizei kein Interesse bestanden. Es seien aber Ermittlungen aufgenommen worden. dpa

