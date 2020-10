Lilien-Coup beim 1. FC Nürnberg

Nürnberg.Der 1. FC Nürnberg hat in der letzten Minute die erste Saison-Niederlage in der 2. Fußball-Bundesliga kassiert. Der „Club“ verlor in einem rasanten Montagsspiel gegen den SV Darmstadt 98 nach einem Tor von Nicolai Rapp in der Nachspielzeit mit 2:3 (1:0).

Der Ex-Hoffenheimer Robin Hack (3. Minute) und Felix Lohkemper (61.) hatten die Hausherren zweimal in Führung gebracht. Für die zumeist spielbestimmenden Darmstädter trafen außerdem Serdar Dursun (55.) und Marvin Mehlem (76.). Die Hessen mit ihrem neuen Trainer Markus Anfang hatten vor 6772 Zuschauern mehr vom Spiel und weisen nun wie Nürnberg vier Punkte auf. dpa

