Lilien fühlen sich verschaukelt

Darmstadt.Der SV Darmstadt 98 muss sich in der 2. Fußball-Bundesliga auf Abstiegskampf einstellen. Nach dem unglücklichen 1:2 (0:0) in Unterzahl gegen den Hamburger SV standen die Lilien am Samstag mal wieder mit leeren Händen da. Trainer Markus Anfang wollte die vierte Niederlage in den vergangenen fünf Spielen nicht dramatisieren und arbeitete sich erst einmal am Schiedsrichter ab. „Wir müssen genauso weitermachen und dürfen nicht von unserem Weg abkommen“, mahnte Routinier Tobias Kempe.

Bereits an diesem Dienstag (18.30 Uhr/Sky) geht es für die Darmstädter beim Spitzenteam der Liga, SpVgg Greuther Fürth, weiter, ehe am Samstag (13 Uhr/Sky) Abstiegskandidat Würzburger Kickers ans Böllenfalltor kommt. Anfang verwies auf die Güteklasse der vergangenen beiden Gegner Düsseldorf (2:3) und HSV. „Düsseldorf ist Bundesliga-Absteiger und Hamburg wird aufsteigen, davon gehe ich aus. Und gegen Düsseldorf hätten wir gewinnen und gegen Hamburg mindestens einen Punkt holen müssen“, sagte der 46-Jährige.

„Das kann ich nicht akzeptieren“

Anfangs Kritik entzündete sich diesmal an Schiedsrichter Nicolas Winter. Der hatte nicht eingegriffen, als der HSV in der 87. Minute einen Freistoß deutlich nach vorne verlegte und die Situation in der Konsequenz zum Siegtreffer durch Simon Terodde führte. „Es macht einen Unterschied, ob er in der gegnerischen oder in deiner Hälfte ausgeführt wird“, sagte der Lilien-Coach.

Eine „wahnsinnige Freistoßsituation“ war das für Verteidiger Immanuel Höhn. „Das kann ich absolut nicht akzeptieren“, sagte auch Mittelfeldspieler Kempe, der den 1:1-Ausgleich erzielt hatte (78.).

Ungerecht behandelt fühlten sich die Südhessen auch, weil Außenverteidiger Patrick Herrmann nach seinem zweiten Foul die Gelb-Rote Karte bekam (74.), Referee Winter auf der Gegenseite bei einem Foul des bereits verwarnten Klaus Gjasula in der ersten Halbzeit aber die Karte steckenließ. „Man muss bei dem einen oder anderen Spieler von Hamburg dann auch Gelb-Rot geben“, so Anfang.

Dass der 1:0-Führungstreffer für den HSV einem von Serdar Dursun verursachten Handelfmeter entsprang, den Terodde im Nachschuss verwandelte (71.), passte da aus Sicht der Darmstädter ins Bild. lhe

