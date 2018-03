Lilien glauben wieder an ihre Chance

Anzeige

Darmstadt.Die Lage am Tabellenende der 2. Fußball-Bundesliga hat sich für den SV Darmstadt 98 nicht wesentlich verbessert, doch der 2:0-Sieg bei Dynamo Dresden hob die Stimmung bei den Hessen beträchtlich an. „Wir sind auch in den vergangenen Wochen positiv geblieben, aber so ein Sieg gibt natürlich viel Selbstvertrauen. Das tut uns allen gut, das sieht man der Mannschaft auch an“, sagte Stürmer Felix Platte.

Weil die vor den Lilien platzierte Konkurrenz aus Fürth (2:0 in Nürnberg) und Aue (1:1 in Sandhausen) ebenfalls punktete und auch Schlusslicht Kaiserslautern dank eines 4:3-Sieges gegen Union Berlin dranblieb, sind die Darmstädter als Tabellenvorletzter weiter akut abstiegsgefährdet. Der Erfolg in Dresden, den Joevin Jones (29. Minute) und Tobias Kempe (55.) am Freitagabend vor 26 053 Zuschauern sicherten, macht aber Mut für die entscheidenden Wochen. „Wir werden uns darauf nicht ausruhen. Wir sehen ja, wie viel Bock ein Sieg macht, dafür werden wir weiter Gas geben“, versicherte Platte.

Solche Worte vernimmt Trainer Dirk Schuster gerne. Schon nach dem Abpfiff hatte er jeglichen Anflug von Euphorie gebremst. „Die Mannschaft macht es von Spiel zu Spiel besser und hat verinnerlicht, wie man im Kampf um den Klassenerhalt auftreten muss“, lobte Schuster zwar. „Trotzdem haben wir keinen Grund, irgendetwas zu feiern oder abzuheben. Wir müssen weiter hart und akribisch arbeiten. Nur so können wir unser Ziel erreichen.“