Lilien retten Remis

Darmstadt.Aufstiegsaspirant VfB Stuttgart ist auch im vierten Auswärtsspiel hintereinander sieglos geblieben und hat den Sprung auf Rang zwei der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Beim SV Darmstadt 98 gab es am Montagabend im letzten Spiel der Hinrunde ein 1:1 (1:1). Vor 14 875 Zuschauern brachte Tobias Kempe (20. Minute) die Hausherren in Führung, Borna Sosa (45.) traf für Stuttgart. Der VfB liegt mit 30 Zählern punktgleich mit dem HSV auf Rang drei. Darmstadt ist Zwölfter.

Der VfB Stuttgart, bei dem erneut Fabian Bredlow im Tor stand, übernahm von Beginn an die Initiative, fand aber gegen die gut gestaffelten Gastgeber zunächst kein Durchkommen. Die Darmstädter gingen etwas überraschend in Führung. Nach einem Einwurf leitete Marvin Mehlem den Ball schnell auf Kempe weiter, der aus rund 20 Metern sein drittes Saisontor erzielte. Im zweiten Durchgang wurde die Partie zunehmend hektischer. Nach einem Fehler in der Darmstädter Hintermannschaft schoss Mario Gomez den Ball aus aussichtsreicher Position über das Tor (55.). In der 65. Minute wurde dann ein Treffer des Ex-Nationalspielers wegen Abseits nicht anerkannt. Stuttgart drückte, und der agile Santiago Ascacibar traf den Pfosten (77.). dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.12.2019