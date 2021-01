Lilien stecken in der Krise

Darmstadt.Darmstadt 98 bleibt in diesem Jahr weiter ohne Sieg. Mit 0:2 (0:1) verloren die Hessen am Sonntag gegen Holstein Kiel das vierte Fußball-Zweitligaspiel in Serie und kommen der Abstiegszone immer näher. Dagegen kehrten die Kieler mit ihrem ersten Liga-Erfolg in 2021 auf den dritten Tabellenrang zurück. „Die Hinrunde beenden die Darmstädter mit 18, 19 oder bestenfalls 20 Punkten immer so“, sagte 98-Trainer Markus Anfang, „das ist hier so verankert. Warum weiß ich nicht.“

Der Tabellen-14. holte bisher nur 18 Punkte und liegt nur noch drei Zähler vor einem Abstiegsplatz. Dort steht derzeit der SV Sandhausen, der am Mittwoch nächster Gegner ist. „Wir müssen alles dafür tun, Punkte zu holen. Das ist nicht nur gegen Sandhausen wichtig“, betonte Anfang. Für die Gäste erzielte Fabian Reese (40.) die Führung. Zudem profitierten die Kieler von einem Eigentor von Immanuel Höhn (55.).

Dass die Sieglosserie Spuren hinterlässt, glaubt Stürmer Felix Platte nicht. „Es mangelt uns nicht an Selbstbewusstsein, denn wir wissen, was wir schon gespielt haben“, sagte er. Gut sei nun, dass die nächste Partie gegen Sandhausen schon am Mittwoch anstehe: „Da können wir direkt unsere Fehler verbessern und das Ruder rumreißen.“ dpa

