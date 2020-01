Lilien suchen nach Kaltschnäuzigkeit

Darmstadt.Der Trainer empfindet keinen Zeitdruck, der Präsident erwartet keine lange Hängepartie – und doch herrscht beim Fußball-Zweitligisten SV Darmstadt 98 zum Ende der Winterpause eine gewisse Unsicherheit: Zahlreiche Verträge laufen im Sommer aus, auch die des Trainerteams um Dimitrios Grammozis. Zudem sind die Abstiegsränge nicht fern. So hängt vom Start ins neue Jahr ab, wie die weiteren Weichen bei den Lilien gestellt werden. Am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) geht es mit der Partie bei Holstein Kiel los.

Präsident Rüdiger Fritsch räumte ein, dass die Zurückhaltung bei der Vertragsverlängerung auch mit den Erfahrungen mit Torsten Frings zusammenhänge. Im September 2017 verlängerte man mit dem damaligen Coach und Ex-Nationalspieler vorzeitig um zwei Jahre. Doch nach elf sieglosen Spielen musste Frings drei Monate später gehen. Bis diesen Sommer steht der 43-Jährige noch auf der Gehaltsliste der Lilien.

Grammozis geht die Angelegenheit entspannt an: „Der Verein kann mir ja jetzt einen Dreijahresvertrag hinlegen, dann verlieren wir die nächsten sechs Spiele, und dann ist dieser Dreijahresvertrag auch für die Katz!“ Für ihn als Trainer sei es doch auch gut, sich zunächst auf seine Arbeit zu konzentrieren und dann in ein oder zwei Monaten zu schauen, was sich ergebe.

Auch 13 Spielerverträge laufen aus, darunter von Leistungsträgern wie die gesamte Abwehrkette mit Patrick Herrmann, Dario Dumic, Immanuel Höhn und Kapitän Fabian Holland. „Mit einem Großteil gab es schon erste Gespräche“, sagte der Sportliche Leiter Carsten Wehlmann. „Von daher sind wir genau im Fahrplan.“

Dursun hofft vergeblich

Mit Blick auf die zweite Saisonhälfte muss die Mannschaft vor allem torgefährlicher werden. 20 Treffer aus 18 Spielen bedeuten den zweitschwächsten Sturm der Liga. Nur Schlusslicht Dresden traf noch seltener. In der Winterpause wollte Grammozis bei den Spielern mehr Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor herauskitzeln. Zudem kehrten die verletzten Offensivspieler Braydon Manu und Felix Platte zurück. Doch im letzten Test gegen den rumänischen Erstligisten Gaz Metan Medias (0:0) ließ die Mannschaft wieder zahlreiche gute Chancen liegen.

Umso verständlicher ist es da, dass Grammozis Wechselspekulationen um Serdar Dursun eine klare Absage erteilte. Der 28 Jahre Deutsch-Türke ist mit sieben Ligatreffern mit Abstand bester Torschütze. „Ich denke, dass es für Serdar keine Option gibt, im Winter zu gehen, selbst wenn ein gutes Angebot kommt, weil er einfach zu wichtig für uns ist.“ dpa

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 29.01.2020