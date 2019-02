Lilien vor brisanter Aufgabe

Darmstadt.Trotz Negativserie und schwacher Auswärtsbilanz geht Trainer Dirk Schuster mit dem SV Darmstadt 98 zuversichtlich in die Partie beim SV Sandhausen. „Wir wollen den Abstand halten oder vergrößern“, sagte der Coach mit Blick auf die Partie der 2. Fußball-Bundesliga beim Tabellen-16. am heutigen Freitag (18.30 Uhr/Sky). „Ich bin optimistisch, dass wir ein gutes Spiel machen werden, in dem wir punkten.“ Darmstadt hat nur eine der vergangenen neun Partien gewonnen, ist das schwächste Auswärtsteam der Liga und rangiert derzeit auf Rang 14 mit sechs Punkten Vorsprung auf Sandhausen. „Wir können alle auf die Tabelle gucken“, erklärte Schuster. Die sei auf den ersten Blick noch ganz in Ordnung. Aber es sei natürlich ein wichtiges Spiel gegen einen direkten Mitbewerber.

Fehlen werden neben den Langzeitverletzten Selim Gündüz und Rouven Sattelmaier (beide Kreuzbandrisse) sowie Max Grün (Ödem im Oberschenkelknochen) noch Angreifer Felix Platte (Oberschenkelprellung) und Slobodan Medojevic (Bänderverletzung am Knie). Wieder zur Verfügung steht dagegen erstmals in diesem Jahr Außenspieler Sandro Sirigu. Auch Stammkeeper Daniel Heuer Fernandes, der sich im Spiel gegen Heidenheim eine Rippenprellung zugezogen hatte, wird laut Schuster spielen können. Ob die Mannschaft wieder mit fünf Winterneuzugängen in der Startformation auflaufen wird, ließ Schuster offen. Nach dem 1:2 gegen Heidenheim hatte der Coach eingeräumt, dass dieses Experiment nicht aufgegangen sei.

Sandhausen kann unterdessen wieder auf seine Leistungsträger Rurík Gislason und Philipp Förster zurückgreifen. Der isländische Außenbahnspieler und der Regisseur hatten zuletzt bei der 0:2-Niederlage des Tabellen-16. beim 1. FC Union Berlin wegen Gelb-Sperren gefehlt. „Wir haben beide in Berlin vermisst“, sagte Trainer Uwe Koschinat. „Mit ihnen kehren zwei absolute Schlüsselspieler ins Team zurück.“

Da Tim Knipping eine Blessur aus dem Spiel in Berlin auskuriert hat, steht Koschinat im badisch-hessischen Derby fast der gesamte Kader zur Verfügung. Lediglich die Langzeitverletzten Nejmeddin Daghfous und Alexander Rossipal fallen weiter aus. „Das Spiel bietet eine hervorragende Möglichkeit für uns, einen direkten Mitkonkurrenten in den Abstiegskampf hineinzuziehen“, betonte Koschinat. dpa

