Lindenhofs Leidenszeit

Gegen Enosis muss Lindenhof auf Christian Bauer verzichten. © Nix

Mannheim.Neue Saison, altes Problem: Der MFC 08 Lindenhof trifft das Tor zu selten. Beim Kreisliga-Auftakt verwertete der MFC zahlreiche Großchancen nicht und verlor mit 0:2 gegen die SG Hemsbach. Schon in der vergangenen Spielzeit war die schlechte Chancenauswertung ein Manko, der Transfer von Stürmer Ivan Vlaho vom SC Pfingstberg-Hochstätt an den Promenadenweg ließ auf Besserung hoffen.

Nach einem urlaubsbedingten Trainingsrückstand wurde der Neuling im Heimspiel allerdings nur eingewechselt. Das ist nicht die einzige Baustelle, mit der Trainer Patrick Heinzelmann zu kämpfen hat: „Die Saisonvorbereitung war nicht optimal. Die Mannschaft war zwei Wochen komplett in Corona-Quarantäne, viele Urlauber kamen dazu. Wir müssen erst einmal Fitness und Ausdauer auf ein normales Level bringen, daran arbeiten wir aktuell hart.“

Eine Führung als Nahziel

Der 31-jährige Coach erlebt seit seinem Amtsantritt in der Winterpause wenig glückliche Momente – noch nie ging die Mannschaft unter seiner Leitung in Führung. „Es würde uns allen guttun, mal das erste Tor zu erzielen, mal ein Erfolgserlebnis zu haben. Da fehlt oftmals der letzte Wille“, findet Heinzelmann klare Worte und hofft auf eine baldige Wende: „Wir werden sicher noch ein paar Wochen benötigen, um bei unserem Leistungsmaximum anzukommen.“

Der nächste Gegner am Sonntag heißt SV Enosis, der MFC ist Außenseiter. „Diese Rolle nehmen wir an. Enosis musste einige Leistungsträger abgeben, hat aber direkt im ersten Spiel abgeliefert. Wir werden kämpfen“, verspricht Heinzelmann. Nicht dabei: Kapitän Christian Bauer. Der Führungsspieler verletzte sich in der ersten Saisonpartie. „Er wird uns fehlen. Mit seiner Erfahrung und Ruhe hilft er uns, jetzt müssen andere Verantwortung übernehmen“, erklärt Heinzelmann, der sich auf einen harten Abstiegskampf einstellt: „Eigentlich will ich mit dem Team den nächsten Schritt gehen. Aufgrund der aktuellen Umstände kann es aber sein, dass wir lange im Abstiegsstrudel stecken.“ bah

