Liverpool an der Spitze

London.Die Siegesserie des FC Arsenal ist vorerst beendet. Das Team um den früheren deutschen Fußball-Nationalspieler Mesut Özil kam in der englischen Premier League gestern nur zu einem 2:2 (0:1) beim Lokalrivalen Crystal Palace. Der FC Chelsea verbesserte sich mit einem klaren 4:0 (1:0) beim FC Burnley zunächst auf Platz zwei der Tabelle hinter Spitzenreiter FC Liverpool, der am Samstag Aufsteiger Cardiff City mit 4:1 (1:0) besiegt hatte.

Im London-Derby ging Crystal Palace kurz vor der Pause durch einen Foulelfmeter von Luka Milivojevic (45. Minute +1) in Führung. Der frühere Gladbacher Granit Xhaka (51.) und der ehemalige Dortmunder Pierre Emerick-Aubameyang (56.) drehten die Partie für Arsenal. Doch Palace bekam einen weiteren Strafstoß zugesprochen - und Milivojevic (83.) verwandelte erneut.

Die Gunners verpassten damit den zwölften Pflichtspielsieg in Serie, blieben aber vorerst Tabellenvierter. „Es wäre schöner zu gewinnen“, sagte Arsenal-Coach Unai Emery, „aber wenn man sich die gesamten 90 Minuten des Spiels anschaut, ist das ein gerechtes Ergebnis.“

Chelsea souverän

Unterdessen setzte sich der FC Chelsea mühelos mit 4:0 (1:0) beim FC Burnley durch. Álvaro Morata (22.), Ross Barkley (57.), Willian (62.) und Ruben Loftus-Cheek (90.+2) trafen für die überlegenen Blues, die am Sonntag mit 24 Punkten vorerst auf den zweiten Tabellenplatz vorrückten - dicht gefolgt von Meister Manchester City (Platz 3/23 Punkte), Arsenal (4/22) und Tottenham Hotspur (5/21).

Spitzenreiter ist Liverpool mit 26 Zählern. „Es ist unglaublich, dass fünf oder sechs Club so viele Punkte haben“, sagte Trainer Jürgen Klopp am Samstag nach dem deutlichen Sieg gegen Cardiff. Mohamed Salah (10.), Sadio Mané (66./87.) und Xherdan Shaqiri (84.) erzielten die Tore in Anfield. Am Montag kann ManCity in London mit einem Sieg bei den Spurs die Tabellenspitze zurückerobern. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 29.10.2018