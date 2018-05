Anzeige

Hamburg/Teistungen.Der Hamburger SV ruht in sich und vertraut auf seine Stärke, beim VfL Wolfsburg herrscht Aktionismus: Vor dem vorläufigen Höhepunkt im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga setzen die bedrohten Vereine auf unterschiedliche Ansätze. Der HSV will den ersten Bundesliga-Abstieg in 55 Jahren nach zuletzt zwei Siegen am Stück um mindestens eine weitere Woche verschieben und dafür bei Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr) punkten. Beim VfL ist die Angst größer denn je: Schon nach dem Gastspiel bei RB Leipzig könnten die Niedersachsen auf einem direkten Abstiegsplatz stehen.

In der Vorbereitung reiste Trainer Bruno Labbadia mit seinem Team ins Kurztrainingslager nach Thüringen, um die Köpfe der Spieler freizukriegen. Doch selbst dabei ging etwas schief: Nach Informationen des NDR ist der VfL-Mannschaftsbus beim Einparken am Hotel in Teistungen so unglücklich über einen Kantstein gerollt, dass Teile der Verkleidung am Fahrzeug abfielen. Zuschauende Bauarbeiter sollen amüsiert von sich gegeben haben: „Wenn die so spielen, wie sie Bus fahren, dann steigen sie ab.“

Programm im Abstiegskampf 13. Hannover 96: 36 Punkte (Tordifferenz: -11); 5.5. Hertha BSC (H), 12.5. Bayer Leverkusen (A). 14. FSV Mainz 05: 33 Punkte (-14); 5.5. Borussia Dortmund (A), 12.5. Werder Bremen (H). 15. SC Freiburg: 33 Punkte (-24); 5.5. Gladbach (A), 12.5. FC Augsburg (H). 16. VfL Wolfsburg: 30 Punkte (-12); 5.5. RB Leipzig (A), 12.5. 1. FC Köln (H). 17. Hamburger SV: 28 Punkte (-22); 5.5. Eintracht Frankfurt (A), 12.5. Gladbach (H).

HSV bis auf zwei Punkte dran

Nur noch zwei Punkte fehlen dem HSV (28) zum Relegationsplatz und dem VfL. Zwischen den Nordclubs entscheidet sich vermutlich der zweite Direktabsteiger. Denn der FSV Mainz als 14. und der SC Freiburg als 15. haben mit 33 Punkten deutlich bessere Aussichten als die beiden Rivalen. Von Zuversicht getragen sind die Mainzer und Freiburger allerdings nicht, schon an diesem Wochenende aus eigener Kraft das rettende Ufer zu erreichen. Mainz muss bei Borussia Dortmund antreten, Freiburg gastiert bei Borussia Mönchengladbach.