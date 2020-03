Löw fordert zum Umdenken auf

München.In 14 Jahren als Bundestrainer hat sich Joachim Löw noch nie mit einer so eindringlichen Botschaft an die Menschen gewandt. Der in politischen Fragen sonst sehr zurückhaltende Löw fordert mitten in der Coronavirus-Pandemie ein dringendes Umdenken in unserer Lebensweise: „Die letzten Tage haben mich sehrnachdenklich gestimmt. Die Welt hat ein kollektives Burnout erlebt.“ Sein Schluss lautet: „Wir müssen uns hinterfragen!“

„Nichts ist mehr, wie es vorher war“, sagte Löw in einer Videokonferenz. Seine These lautet: „Ich habe so das Gefühl, dass die Welt und vielleicht auch die Erde sich so ein bisschen stemmt und wehrt gegen die Menschen und deren Tun. Macht, Gier, Profit, noch bessere Resultate, Rekorde standen im Vordergrund. Umweltkatastrophen, wie in Australien oder sonstwo, die haben uns nur am Rande berührt.“

Was dagegen wirklich zähle, spüre er in diesen schwierigen Tagen in seinem eigenen Umfeld: „Familie, Freunde, Menschen, Respekt zählen. Jeder Einzelne muss beweisen, dass wir uns wandeln können.“ dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.03.2020