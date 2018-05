Loris Karius lebt seinen Traum

Anzeige

„Er hat sich gut entwickelt. Ich bin sicher, da kommt noch einiges. Er hat seine Chance genutzt und hat einen großen Anteil daran, dass wir stabiler in der Defensive geworden sind“, lobt Klopp. Und trotzdem verstummt die Kritik nicht. Für Mark Lawrenson, ein Liverpooler Europacup-Held aus den 80er Jahren, ist Karius immer noch eine Schwachstelle. Und Phil Thompson, der die Reds als Kapitän 1981 zum Königsklassen-Sieg führte, attestiert dem 24-Jährigen zwar eine Steigerung, trotzdem mache er zu viele Fehler. Karius hat immer noch einen schweren Stand. Das liegt vor allem an seinem denkbar schlechten Start in Liverpool. Für sechs Millionen Euro dank einer Ausstiegsklausel vom FSV Mainz verpflichtet, hatte Karius im Sommer 2016 in der Vorbereitung gleich einen Handbruch erlitten. Als er wieder fit war und ins Tor durfte, unterliefen ihm viele Fehler. Schnell hatte er den Spitznamen „Flutschfinger“ weg. Klopp machte wieder Simon Mignolet zur Nummer eins. Doch auch der Belgier leistete sich immer wieder Aussetzer.

Ter Stegen als Vorbild

„Das war keine einfache Zeit, aber ich habe aus diesen negativen Sachen gelernt und mich mental als Person weiterentwickelt“, sagt Karius. Inzwischen lebe er in Liverpool seinen „Traum“. Ein bisschen ähnelt Karius’ Situation der von ter Stegen, der beim FC Barcelona zunächst auch einen schweren Stand hatte, inzwischen aber unumstritten ist. Nun will es Karius seinem Landsmann auch in der Königsklasse gleichtun und den Titel gewinnen. „Wir alle träumen davon. Wenn du bei diesem Club eine Legende werden willst, wäre es ein großer Schritt, diese Trophäe zu gewinnen“, ist sich Karius bewusst.

