Magdeburg feiert Zweitliga-Aufstieg

Magdeburg/Paderborn.Nach fast drei Jahrzehnten in der sportlichen Bedeutungslosigkeit ist dem 1. FC Magdeburg der erstmalige Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga gelungen. Der einzige Europapokalsieger der ehemaligen DDR machte am Samstag mit einem 2:0-Erfolg gegen Fortuna Köln den Sprung in Liga zwei perfekt.

Zeitgleich korrigierte der punktgleiche Drittliga-Spitzenreiter SC Paderborn mit einem 3:0-Sieg gegen die SpVgg Unterhaching den eigenen Betriebsunfall.

Die Freude in Magdeburg war indes getrübt. Überschattet wurden die Feierlichkeiten von schweren Ausschreitungen in der Innenstadt. Die Polizei setzte nach eigenen Angaben einen Wasserwerfer ein, um die Randalierer zurückzudrängen. Rund 150 Vermummte warfen dabei Steine und Flaschen auf die Einsatzkräfte. dpa