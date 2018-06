Mainzer Diallo nach Dortmund

Anzeige

Mainz/Dortmund.Der Wechsel von Abwehrspieler Abdou Diallo vom FSV Mainz 05 zum Bundesliga-Konkurrenten Borussia Dortmund ist perfekt. Der 22-Jährige unterschrieb beim achtmaligen deutschen Meister einen Vertrag bis 30. Juni 2023. Die Ablösesumme für den Franzosen soll bei rund 25 Millionen Euro liegen. Diallo gilt als Wunschkandidat des neuen Borussia-Trainers Lucien Favre.

„Es war nicht unser Plan, Abdou Diallo schon in diesem Sommer abzugeben“, sagte 05-Sportvorstand Rouven Schröder. Der Franzose sei in der vergangenen Saison ein absoluter Leistungsträger und eine Konstante in der Abwehr gewesen. Diallo kam erst vor einem Jahr vom französischen Spitzenclub AS Monaco zum FSV Mainz 05. dpa