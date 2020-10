Mainzer Hoffnung

Mainz.Finanziell steht der FSV Mainz 05 mit einem Minus von 2,2 Millionen Euro aus der zurückliegenden Saison nicht rosig, aber immer noch besser als viele andere Bundesligavereine dar. sportlich lässt sich das derzeit nicht behaupten. Fünf Spieltage, null Punkte lautet die ernüchternde Zwischenbilanz vor dem Gastspiel beim FC Augsburg an diesem Samstag (15.30 Uhr). Höchste Zeit also, die Negativserie endlich zu beenden. „Momentan habe ich das Gefühl, dass die Spieler daran glauben, dass es klappt“, sagte Trainer Jan-Moritz Lichte am Donnerstag.

Ein weiterer Misserfolg würde die Moral der Rheinhessen nach den Leistungssteigerungen gegen Leverkusen (0:1) und Mönchengladbach (2:3) wieder schwächen. Dennoch betonte Lichte: „Die Spieler wissen, dass wir weiterarbeiten müssen, damit wir uns irgendwann belohnen.“

Mateta in guter Form

Um die Wahrscheinlichkeit dafür zu erhöhen, hat Lichte in dieser Trainingswoche ein besonderes Augenmerk auf defensive Standardsituationen gelegt – die nämlich brachten die 05er zuletzt um den möglichen Lohn ihrer Arbeit. Diese Schwäche müsse man intensiver angehen als dies in der Vergangenheit geschehen sei, so Lichte.

Die Hoffnung auf eine Trendwende schöpfen die Mainzer nicht nur aus dem beflügelnden Konkurrenzkampf im Kader, sondern auch aus der Tatsache, dass Jean-Philippe Mateta sich seiner Form aus der vorvergangenen Saison annähert. Gegen Gladbach bot der Franzose nicht nur wegen seiner beiden Tore eine starke Leistung. Auf der Vereinsseite kündigte er jetzt einen Auswärtssieg und den Klassenverbleib an.

