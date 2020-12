Mainzer Mut-mach-Taktik

Berlin/Mainz.Am Samstag der letzte Kraftakt in der Bundesliga gegen Werder Bremen und am Mittwoch noch im DFB-Pokal gegen den VfL Bochum – dann ist dieses zuletzt so quälende Fußball-Jahr für den FSV Mainz vorbei. Das unansehnliche 0:0 am Dienstagabend bei Hertha BSC spiegelte die Situation bei den Rheinhessen wider. Immerhin ergatterte das Team von Trainer Jan-Moritz Lichte im Berliner Olympiastadion einen Punkt. Es bedurfte schon einiger Mühe bei den Protagonisten, daraus viel Positives für den Abstiegskampf 2021 zu ziehen.

„Es ist eine Leistung, auf der wir aufbauen können. Dieses Kämpferische ist der Maßstab. Wir fahren mit einem Punkt nach Hause und haben das Ziel, Werder Bremen in der Opel Arena zu schlagen“, sagte Sportvorstand Rouven Schröder. Der 45-Jährige sprach von einer sehr kompakten Defensivleistung, „denn wir haben nicht eine Hertha-Chance zugelassen. Wir haben die richtige Einstellung gefunden, defensiv immer wieder Nadelstiche nach vorne zu setzen“.

Maue Offensiv-Bilanz

Offensiv steht die Bilanz weiter bei lauen zwölf Toren aus zwölf Spielen, auch wenn Leandro Barreiro und Kevin Stöger Chancen hatten. Es war das erste Spiel ohne einen einzigen Schuss von beiden Teams auf das Tor seit der Partie Hertha gegen Hoffenheim im November 2015. Und: Die Mainzer holten erst sechs Punkte, so wenig wie noch nie bis zu diesem Spieltag. 2006/07 waren es nach einem Dutzend Begegnungen acht Zähler – damals stiegen die 05-er am Ende der Saison mit Trainer Jürgen Klopp ab.

Gegen Bremen muss Mainz nun den zweiten Saisonsieg einfahren, sonst geht der Club mit einem deutlichen Abstand auf die rettenden Tabellenplätze ins neue Jahr.

Schwieriges Programm

Und wartet ein knallhartes Auftaktprogramm mit dem Start am 3. Januar beim FC Bayern, dem Derby gegen Eintracht Frankfurt und der Auswärtspartie bei Borussia Dortmund auf das Lichte-Team. Der Trainer verfolgte die erste Halbzeit in Berlin stoisch aus einer Ecke seiner Coaching-Zone. Er hatte seine Mannschaft auf fünf Positionen verändert, unter anderem Torjäger Jean-Philipp Mateta und Kapitän Danny Latza zunächst auf die Bank gesetzt. Mehr Schwung brachte die Rotation nicht, aber immerhin Stabilität in der Abwehr.

„Wir haben 90 Minuten gut gegen den Ball gearbeitet“, bilanzierte der 40-jährige Coach nach dem Schlusspfiff. Abwehrspieler Alexander Hack sagte das, was man nach einem trostlosen Fußballspiel eben so sagt, um den Glauben an bessere Zeiten aufrecht zu erhalten: „Wir müssen das Positive mitnehmen, haben das erste Mal in dieser Spielzeit zu Null gespielt. Mit dem 0:0-Unentschieden müssen wir zufrieden sein und darauf aufbauen.“ dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.12.2020