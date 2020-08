Mammutaufgaben an der Weser

Bremen.Der Tanz am Rande des Vulkans ist für Werder Bremen gerade noch mal gut gegangen. Die mit großen Hoffnungen in die Saison gestarteten Grün-Weißen konnten den zweiten Abstieg ihrer Bundesliga-Geschichte allerdings erst in der Relegation gegen den 1. FC Heidenheim abwenden. Mit einer verjüngten Mannschaft sollen an der Weser nun aber wieder bessere Zeiten anbrechen.

Ist Florian Kohfeldt noch der richtige Trainer für Werder?

Die Katastrophensaison war mehr als nur ein Kratzer für das bisher makellose Image Kohfeldts. Mancher Beobachter schien regelrecht darüber erstaunt zu sein, dass der 37-Jährige nicht über Wasser gehen kann. Seine Außendarstellung passte nicht immer zu den schwachen Auftritten des spielenden Personals. Trotzig hielt Kohfeldt daran fest, weiterhin der beste Trainer für Werder zu sein – das war hart an der Grenze zur Arroganz. Es bleibt aber festzuhalten, dass Kohfeldt in der Corona-Pause viele Weichen richtig gestellt hat. Zudem traf der „Trainer des Jahres 2018“ einige harte Entscheidungen, indem er Mitglieder seines Trainerstabes degradierte. Allen Treueschwüren von Sportdirektor Frank Baumann und Aufsichtsratschef Marco Bode zum Trotz – ein erneuter Sturz in den Tabellenkeller dürfte Kohfeldt jedoch den Job kosten.

Übertreibt es Werder mit dem Verjüngungskurs?

Trau keinem über 30, lautet das neue Motto rund ums Weserstadion. Neben Club-Legende Claudio Pizarro wurden auch die Routiniers Fin Bartels, Nuri Sahin, Philipp Bargfrede und Sebastian Langkamp verabschiedet. Ein nachvollziehbarer Schritt. Der Beitrag des Quintetts in der abgelaufenen Saison fiel bescheiden aus. Talente wie der Niederländer Tahit Chong, Felix Agu und Romano Schmid sollen das Spiel schneller machen und die zuletzt vermisste Gier zurückbringen.

Wo drückt personell noch der Schuh?

Nach den Abgängen von Sahin, Bargfrede und Kevin Vogt wird dringend noch ein defensiver Mittelfeldspieler gesucht. Wenn Milot Rashica die Grün-Weißen noch wie gewünscht verlässt, muss in der Offensive nachgelegt werden. Fast schon ein Klassiker: Werder fehlt auf der rechten Außenbahn eine Alternative zu Dauerbrenner Theodor Gebre Selassie. Hier könnte der Ex-Osnabrücker Agu für Abhilfe sorgen. Große Sprünge sind für Sportdirektor Baumann bei Transfers nicht drin: Die von der Corona-Krise gebeutelten Hanseaten wollen ausschließlich ablösefreie Spieler holen.

Gibt es brachliegende Potenziale im Kader?

Die vergangene Saison war für einige Werder-Profis ein Karriereknick. So konnte Ömer Toprak verletzungsbedingt nie zeigen, warum er mal einer der besten Innenverteidiger der Bundesliga war. Auch Rückkehrer Davie Selke blieb weiter hinter den Erwartungen zurück, dabei galt er als größtes Mittelstürmer-Talent Deutschlands. Maximilian Eggestein muss wieder mehr zeigen, wenn er im kommenden Jahr von Bundestrainer Joachim Löw für das EM-Aufgebot nominiert werden will.

Wird das Weserstadion wieder zur Festung?

Was die Bremer in der vergangenen Saison im einst gefürchteten Weserstadion ablieferten, grenzte an Realsatire. Mit zwei Siegen und drei Unentschieden wurde der Negativrekord von Tasmania Berlin aus der Saison 1965/1966 eingestellt. Auch das 0:0 im Relegationsheimspiel gegen Heidenheim war kein Ruhmesblatt. Mehr Heimsiege und weniger Gegentreffer nach Standardsituationen sind Ziele, die sich Kohfeldts Schützlinge für die nächste Saison fest vornehmen sollten.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 25.08.2020