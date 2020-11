Mannheimer Jungs sollen helfen

Gelsenkirchen.Nach den Chaos-Tagen von Gelsenkirchen versucht es Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 nun mit der Jugend und setzt dabei auf eine gehörige Portion Mannheimer Flair: So erhalten seit dieser Woche wie drei weitere Nachwuchsspieler auch der Ex-Waldhöfer Florian Flick und der gebürtige Mannheimer Kerim Calhanoglu eine Chance bei den Profis. Am Dienstag hatte der Tabellenletzte, der seit 24 Spielen ohne Sieg ist und schon am zweiten Spieltag Trainer David Wagner durch Manuel Baum ersetzte, seinen Technischen Direktor Michael Reschke entlassen. Nabil Bentaleb und Amine Harit wurden aus dem Training entfernt und dann auch noch der Vertrag von Vedad Ibisevic zum Jahresende aufgelöst.

Flick war im Sommer in die U 23 der „Knappen“ gewechselt, nachdem er beim SV Waldhof vor der vergangenen Saison aus der U 23 aufgerückt war und zu 13 Drittliga-Einsätzen kam. Vor allem nach der Corona-Pause spielte sich der beim SV Gammelsbach im Odenwald groß gewordene defensive Mittelfeldspieler als Vertreter des zeitweise erkrankten Max Christiansen in den Vordergrund. Am 14. Juni erzielte er beim 2:3 gegen den FC Bayern München II sein erstes Profi-Tor. Bei Schalke II kam der 20-Jährige bislang auf 15 von 16 möglichen Einsätzen und erzielte in der Regionalliga West ein Tor.

Cousin Hakan vermeldet Transfer

Sogar aus der U 19 rückt Kerim Calhanoglu, der Cousin von AC-Mailand-Profi Hakan Calhanoglu, auf. Der 18-jährige Linksverteidiger wurde in Mannheim geboren, machte beim VfL Kurpfalz Neckarau seine ersten Schritte und wechselte im Sommer von der U 19 der TSG Hoffenheim zu den „Knappen“. Als Erster vermeldete damals Cousin Hakan den Transfer auf seinen sozialen Netzwerken.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.11.2020