ManU: Solskjaer ersetzt Mourinho

Manchester.Leih-Trainer Ole Gunnar Solskjaer (Bild) soll nach dem Rauswurf von José Mourinho bei Manchester United die verkorkste Saison retten. Wie der englische Fußball-Rekordmeister verkündete, übernimmt der frühere United-Stürmer das Traineramt bis zum Sommer. Man United sucht indes nach einem dauerhaften Nachfolger. Der Norweger Solskjaer kommt auf Leihbasis. Der Bayern-Schreck steht bis 2021 beim FK Molde in Norwegen unter Vertrag, mit dem er die Saison als Zweiter beendete. Die neue Spielzeit der Eliteserien in seiner Heimat beginnt im März.

„Manchester United ist in meinem Herzen, und es ist fantastisch, in dieser Rolle zurückzukommen“, wurde der 45-Jährige auf der Website der Red Devils zitiert. „Ich freue mich total darauf, mit dem sehr talentierten Kader zu arbeiten, den wir haben.“ Als Profi absolvierte er von 1996 bis 2007 für den Club 366 Spiele und erzielte 126 Tore. Bei Fans des FC Bayern München ist sein Name mit schmerzhaften Erinnerungen verbunden. Im Champions-League-Finale 1999 schoss er in der Nachspielzeit das Siegtor zum 2:1 gegen die Bayern. dpa (Bild: dpa)

