Manuel Neuers Wettlauf gegen die Zeit

München.Wieder kein Comeback: Manuel Neuer verpasst auch die drittletzte Möglichkeit, in dieser Saison ins Tor des FC Bayern zurückzukehren. Trainer Jupp Heynckes legte sich nur fest, dass der Weltmeister am heutigen Samstag beim Bundesliga-Auswärtsspiel gegen Absteiger 1. FC Köln nicht im Kader steht.

Alles andere blieb offen, selbst der auch von Heynckes schon angekündigte Einsatz noch in dieser Spielzeit im Trikot des Rekordmeisters. Was das für Bundestrainer Joachim Löw und die in sechs Wochen beginnende Weltmeisterschaft bedeutet, ist eine der spannendsten Fragen auf der Saison-Zielgeraden.

„Man muss immer vorsichtig sein, das ist eine Verletzung, die zwei oder dreimal aufgebrochen ist. Da darf man nicht noch mal einen Fehler machen“, sagte Heynckes, der nach dem schmerzhaften Champions-League-Aus gegen Real Madrid mit dem Rekordchampion wieder den „Rhythmus finden“ will. Auch mit Blick auf das Pokalendspiel am 19. Mai müsse seine Mannschaft die Spannung wieder hochhalten. Dort beim Finale in Berlin gegen Eintracht Frankfurt und in einer Woche bei der Bundesliga-Party mit der Meisterschale gegen den VfB Stuttgart gibt es die letzten Chancen für Neuer, vor dem Start der WM-Vorbereitung noch einmal ein Pflichtspiel zu absolvieren.