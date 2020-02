Marega erhält breite Anerkennung

Porto/Münster.Affenlaute, Beleidigungen, rassistische Anfeindungen – der Fußball zeigt schon wieder sein hässliches Gesicht. Zwei Tage nach dem Vorfall in der 3. Liga in Münster und knapp zwei Wochen nach den Entgleisungen einiger Fans gegen Hertha-Profi Jordan Torunarigha im DFB-Pokal auf Schalke haben Fans in der ersten portugiesischen Liga für einen Eklat gesorgt.

Was den Fall vom Sonntagabend bei der Partie zwischen Vitoria Guimarães und Bayer Leverkusens Europa-League-Gegner FC Porto von fast allen Vorkommnissen der jüngeren Vergangenheit unterscheidet: Diesmal handelt das Opfer entschlossen und verlässt tatsächlich den Platz. Moussa Marega, 28 Jahre alter Nationalspieler aus Mali, hatte in der 60. Minute den Siegtreffer geschossen und zeigte beim Torjubel demonstrativ auf seine Haut. Nach Angaben seines Trainers Sérgio Conceição sei Marega schon beim Aufwärmen beleidigt worden.

Als Marega schließlich wiederholt Affengeräusche ertragen musste, ließ er sich weder von an ihm zerrenden oder wild gestikulierenden Mitspielern noch von beschwichtigenden Profis des Gegners von seinem Vorhaben abbringen. Am Tag danach erntete der Profi Respekt und Anerkennung für sein Handeln. Der portugiesische Regierungschef meldete sich ebenso zu Wort wie Vereine aus Deutschland oder Spaniens Torwart-Legende Iker Casillas.

Die Ereignisse in Guimarães provozieren aber zugleich die Fragen: Wäre so etwas nicht auch in Gelsenkirchen, Münster oder in anderen deutschen Städten und Stadien denkbar (gewesen)? Warum solidarisierten sich die Porto-Profis nicht mit ihrem Mitspieler und verweigerten ebenfalls das Weiterspielen?

„Entschuldigt, aber das hat sich nicht wie Familie angefühlt, als es passiert ist. Was haben eure Spieler gemacht?“, schrieb die Anti-Diskriminierungs-Organisation Fare bei Twitter, nachdem der FC Porto ein Bild von Marega mit den Worten „Wir sind eine Familie“ veröffentlicht hatte. Unstrittig ist, dass sich Profis und Vereine noch immer schwertun im Umgang mit Rassismus oder Rechtsextremismus in den sogenannten eigenen Reihen.

DFB ermittelt, Stadionverbot

Beim Drittliga-Spiel zwischen Preußen Münster und den Würzburger Kickers taten sich die Zuschauer mit Zivilcourage hervor. Mit „Nazis-raus“-Rufen reagierte das Stadion auf die Beleidigungen eines Mannes gegen den Würzburger Leroy Kwadwo. Zudem sorgten sie dafür, dass der Tatverdächtige, der seinen Platz verlassen hatte, ausfindig gemacht und identifiziert wurde.

Der Verein verhängte ein Stadionverbot, der DFB-Kontrollausschuss ermittelt, der Mann wurde wegen Volksverhetzung angezeigt. Dass die Aktion der Fans in Münster derart viel Aufsehen erregt hat, zeigt eben auch, dass derlei Reaktionen noch lange keine Selbstverständlichkeit sind. dpa

