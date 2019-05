Mario Gomez: „Es ist noch nicht vorbei“

Stuttgart.Am Ende blieb dem VfB Stuttgart nichts als Trotz. Wie hätten sie sich auch sonst verhalten sollen? Mario Gomez wollte lange nach dem enttäuschenden 2:2 im Relegations-Hinspiel gegen den 1. FC Union Berlin keine großen Reden mehr halten, der frühere Nationalspieler verließ die Stuttgarter Arena stattdessen mit einem kurzen Satz im Vorbeigehen: „Es ist noch nicht vorbei.“ Sein Trainer Nico Willig verglich den VfB sogar mit einem angeschlagenen Boxer, „der jetzt eine Runde verloren“ habe und sich etwas schütteln müsse.

Die Frage ist nur, wie das gelingen soll. Denn im Moment taumelt der schwer kriselnde Bundesligist zum dritten Mal in seiner langen Vereinsgeschichte dem Absturz in die Fußball-Zweitklassigkeit entgegen. Vor dem entscheidenden Rückspiel am Montag (20.30 Uhr/Eurosport Player) im Stadion An der Alten Försterei darf stattdessen der Zweitliga-Dritte vom erstmaligen Aufstieg in die Bundesliga träumen. „Wir sind froh, dass wir jetzt eine gute Ausgangslage haben“, sagte Union-Profi Grischa Prömel. „Zuhause sind wir eine Festung.“

Wutausbrüche der Fans

Der nächste Abstieg nach 2016 wäre für den VfB das traurige Ende einer desolaten Spielzeit. Und derzeit spricht kaum etwas dafür, dass es nicht so kommt: Union hat in dieser Saison nur ein Pflichtspiel im eigenen Stadion verloren, der VfB zudem nur ein einziges Auswärtsspiel gewonnen. Auch die Leistung beim 2:2 dürfte vielen Schwaben kaum Anlass geben, noch an die Wende zu glauben. Wie groß der Frust ist, zeigte sich kurz nach Abpfiff. Beim Gang in die Fankurve wurden Gomez und Co. von Pfiffen und Wutausbrüchen empfangen. Bei Gomez sorgte das für Unverständnis. „Diese ganze Stimmung gefällt mir nicht“, meinte der 33-Jährige. Es bringe nichts, sich jetzt gegenseitig anzugehen. Der Angreifer erinnerte stattdessen daran, „dass man in Berlin gewinnen kann“. Dafür müsste sich aber die Spielanlage der Schwaben innerhalb weniger Tage komplett wandeln. Die einzigen Glanzmomente waren die Führungstreffer von Christian Gentner (41. Minute) und Gomez’ (51.) Duseltor.

Darum feierten letztlich nur die Fans der Eisernen. Kurz vor Schluss hätte der starke Union-Stürmer Sebastian Andersson (90.+3) sogar fast noch das 3:2 gemacht – seinen Kopfball lenkte VfB-Keeper Ron-Robert Zieler aber mit einem Reflex über das Tor und verhinderte damit noch Schlimmeres. Bei den Treffern von Suleiman Abdullahi (43.) und Marvin Friedrich (68.) war aber auch der Ex-Weltmeister chancenlos, weil die VfB-Abwehr schwer gepatzt hatte.

Trotz des 2:2 ist Felix Magath weiter vom Klassenverbleib seines Ex-Clubs überzeugt. „Passiert ist eigentlich noch nichts“, sagte der frühere VfB-Trainer. „Aus meiner Sicht hat der VfB die besseren Spieler, die bessere Mannschaft.“ dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 25.05.2019