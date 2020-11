Mbappé und Neymar wieder fit

Leipzig.Das angeknockte Team von Paris Saint-Germain hofft mit seinen Superstars Neymar und Kylian Mbappé auf einen Gala-Abend, RB Leipzig will dagegen mit dem nächsten Coup für eine Vorentscheidung sorgen. Mit einem Sieg beim französischen Meister hätten die Sachsen den Vorjahresfinalisten fast schon aus der Champions League geworfen und könnten die eigenen Planungen für das Achtelfinale intensivieren.

„Der Druck liegt bei Paris“, stellte RB-Trainer Julian Nagelsmann vor dem Spiel am Dienstag (21 Uhr/Sky) klar. „Wir würden gern dort gewinnen, um einen guten Vorsprung zu haben und das direkte Duell für uns zu entscheiden. Das wäre ein großer Schritt in Richtung K.o.-Runde.“ Leipzigs Chancen auf einen ähnlich großen Abend wie beim 2:1 im Hinspiel vor knapp drei Wochen sind vom Papier her allerdings bescheiden. Trainer Thomas Tuchel kann auf die zuletzt verletzten Mbappé und Neymar zurückgreifen. dpa

