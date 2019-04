Meisterstück mit Medienschelte

München.Uli Hoeneß schwieg lieber. Also nicht so ganz, denn immerhin sagte der Präsident des FC Bayern ja, dass die Mannschaft gesprochen habe. Aber ansonsten brach bei ihm die große Stille nach diesem 5:0-(4:0) im Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund aus, vor dem Hoeneß mehr oder wenig klar gemacht hatte, dass ein Sieg hermüsse.

„Am Samstag darf es keine Ausreden geben“, sagte der Boss im Vorfeld – was durchaus als Ansage an Trainer Niko Kovac zu verstehen war, auch wenn der Bayern-Präsident nicht gerade im Verdacht steht, stets genau zu wissen, was er da gerade mit seinen Worten auslöst. Der 67-Jährige ist mehr Bauch- als Kopfmensch, was dazu führt, dass er ganz gerne die eigenen Aussagen wieder revidiert. Vor Wochen sagte er noch, der Club könne auch mal auf eine Meisterschaft verzichten. Doch zuletzt hörte sich das wieder anders an.

Nun hat also die Mannschaft gesprochen. Hoeneß hätte auch noch sagen können, wenn er denn ausführlicher hätte reden wollen: Der Trainer hat geliefert. Doch das tat er nicht, obwohl Kovac einen starken Job machte. Der Coach erkannte die Abwehrprobleme der Borussia bei Standardsituationen, entsprechend sorgte fast jeder Eckball für Gefahr. Und so fiel auch das 1:0 (10.) durch Mats Hummels. Außerdem machte der Trainer explizit Dan-Axel Zagadou als Schwachpunkt in der BVB-Defensive aus, prompt verschuldete der Franzose das 2:0 der Bayern durch Robert Lewandowski (17.). Und dank einer Systemumstellung auf nur einen Sechser und zwei Achter dominierten die Münchner das Mittelfeld. Javi Martinez räumte ab, Thomas Müller und Thiago liefen die Dortmunder aggressiv an. Die Folge: Schnelle Ballverluste des BVB, weitere Tore durch Martinez (41.), Serge Gnabry (43.) und erneut Lewandowski (89.) für den FCB, der gar nicht mehr so abwartend agierte wie noch beim Aus in der Champions League gegen den FC Liverpool.

„Wir sind am besten, wenn wir aktiv mit und gegen den Ball sind. Das Passive, das Verteidigen gegen den Ball, liegt uns nicht so“, sagte der überragende Hummels. Seine Worte durften zunächst als versteckte Kritik an Defensivfetischist Kovac verstanden werden. Doch dann legte der Weltmeister von 2014 noch schnell nach, um bloß keine Diskussionen aufkommen zu lassen. Der Verteidiger weiß eben im Gegensatz zu Hoeneß, was seine Worte auslösen können: „Es war schon gegen Liverpool anders angedacht. Es war nicht so, dass der Trainer gesagt hat, wir wollen passiv spielen.“

Auch der Coach legte Wert auf die Feststellung, dass seine Mannschaft bereits in der ersten Saisonhälfte nach vorne verteidigt habe. Das stimmt sogar, aber: So gut wie am Samstag machte sie es da nicht. Und zuletzt war davon nichts mehr zu sehen. Es stellte sich vielmehr die Frage: Was will der FC Bayern spielen?

Entsprechend steht Kovac unter Beobachtung. Selbst nach dem 5:0 gegen den BVB blieb die Fürsprache der Führungsebene aus. „Es gibt für niemanden eine Jobgarantie. Jeder muss bei Bayern liefern“, sagte Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge bei „Sky“. Man werde den Trainer jedoch im „positiven Sinn“ begleiten. Was immer das auch für die Zukunft heißen mag.

Kovac wird es vorerst egal sein. Für ihn war der Erfolg im Topspiel zunächst einmal gleichbedeutend mit einem Sieg über die Zweifler, zumal der 47-Jährige erstmals in München nachwies, ein großes Spiel gewinnen zu können. „Das war beeindruckend“, schwärmte der Ex-Frankfurter, der zufrieden das Stadion verlassen und zur Geburtstagsparty seines Bruders Robert hätte gehen können. Als Thema wäre sein taktisches Meisterwerk geblieben.

„Das geht nicht in Ordnung“

Doch der ruhigen Analyse folgte eine aufgeregte Medienschelte, die zwar längst nicht das unsägliche Niveau der legendären Pressekonferenz von Hoeneß und Rummenigge aus dem Herbst erreichte, aber eben doch seine eigene Leistung in den Hintergrund rückte. Kovac kritisierte, dass der Fußball nicht mehr im Fokus der Berichterstattung stehe. „Es geht nur noch um Nebensächlichkeiten, um Sensationen“, klagte er und beschwerte sich, dass alles auf Sieg oder Niederlage reduziert werde: „Das ärgert mich, aber nicht nur mich. Da gibt es noch andere Kollegen. Das muss mal gesagt werden. Ich bin kein Moralapostel. Wir müssen mal wieder klarkommen mit unserem Leben. Das ist nicht in Ordnung, was hier abgeht.“ Zuvor war er lediglich gefragt worden, ob seine Spieler nach diesem Erfolg auf die für den Abend geplante Party von Jérôme Boateng gehen dürften.

Eigentlich eine Kleinigkeit, doch schon die versetzte Kovac in Rage, die Wut brach aus ihm heraus. Und einmal in Fahrt, kritisierte er dann auch noch gleich den öffentlichen Umgang mit Trainern: „Wenn du gewinnst, hast du nichts richtig gemacht. Wenn du verlierst, hast du alles falsch gemacht. Wir sind diejenigen, die alles abbekommen.“ Das sei in der heutigen Zeit so, störe ihn aber sehr: „Weil ich glaube, wir sind alles Menschen und jeder muss an sich den Anspruch haben: Was ich nicht möchte, das mir einer antut, das tue ich keinem anderen an. Das ist das Wort zum Sonntag.“ Immerhin zitierte er nicht das Grundgesetz.

© Mannheimer Morgen, Montag, 08.04.2019