Messi braucht Trost

Barcelona/Lissabon.Mit hängenden Köpfen schlichen die Superstars Cristiano Ronaldo und Lionel Messi nach ihren von den Fans so ersehnten Comebacks im Nationaltrikot vom Platz. Der Kapitän der Seleção startete mit Titelverteidiger Portugal nur mit einem torlosen Remis gegen die Ukraine in die Qualifikation für die Fußball-EM 2020. Für seinen ewigen Widersacher Messi kam es noch schlimmer: Die Argentinier blamierten sich vor nur 20 000 Zuschauern in Madrid in einem Testspiel gegen Außenseiter Venezuela mit 1:3. Nach der historischen Niederlage – noch nie hatte die „La Vinotinto“ (Die Weinrote) drei Tore gegen die Albiceleste geschossen – kam die nächste Hiobsbotschaft.

Wegen einer Schambein-Entzündung muss der 31 Jahre alte Superstar des FC Barcelona eine Zwangspause einlegen, wie der nationale Fußballverband mitteilte. Somit fehlt er der argentinischen Nationalmannschaft beim Testspiel in Marokko am Dienstag. Offen ist, ob sein Einsatz im Champions-League-Viertelfinale gegen Manchester United im April gefährdet ist.

Zerknirschter Barcelona-Star

Nach der Blamage mit der Nationalmannschaft hatte Messi bei seiner Rückkehr nach Barcelona kein Redebedürfnis. Im grauen Edel-Sweatshirt schrieb der fünfmalige Weltfußballer am Flughafen wortlos Autogramme, posierte mit Fans für Selfies und stieg dann mit zerknirschter Miene in einen Wagen.

„Wir finden keinen Ausgang. Nicht einmal den Notausgang“, schimpfte indes die argentinische Sportzeitung „Olé“ nach dem verpatzten Comeback Messis, der erstmals seit dem Aus im WM-Achtelfinale gegen den späteren Weltmeister Frankreich am 30. Juni 2018 wieder für sein Heimatland gespielt hatte. In Madrid feierte Venezuela den erst zweiten Sieg gegen Argentinien überhaupt. „Die Situationen, die wir erzeugt haben, sind fast alle durch die Qualitäten von Messi entstanden“, lobte indes Argentiniens Nationaltrainer Lionel Scaloni seinen Star. Wie auch seine gescheiterten Vorgänger will er versuchen, endlich eine Mannschaft zu formen, die über genügend defensive Stabilität verfügt, damit sich Freigeist Messi in der Offensive austoben kann. Eine Frage der Balance. „Wir werden viel aus dieser Niederlage lernen“, meinte Scaloni.

Eine Blamage blieb immerhin Cristiano Ronaldo erspart. Nach der WM hatte er sich eine Auszeit von Portugals Nationalteam genommen, seine Rückkehr im Gegensatz zu Messi aber nicht infrage gestellt. Für den im Sommer von Real Madrid zu Juventus Turin gewechselten Offensivstar war das 0:0 gegen die Ukraine zum Auftakt in die Qualifikation für die Fußball-EM 2020 jedoch zweifellos ein früher Rückschlag. „Wir haben uns ein bisschen beirren lassen“, räumte Nationaltrainer Fernando Santos ein. Vor allem in den ersten 45 Minuten hätte seine Mannschaft „drei oder vier Gelegenheiten“ besser ausspielen müssen. Aber nicht nur Kapitän Cristiano Ronaldo scheiterte am ukrainischen Schlussmann Andrej Pjatow.

Portugal heute gegen Serbien

Man müsse an das große Ganze denken, empfahl der Juve-Star indes in den sozialen Medien. Gegen die mutigen Serben, die 1:1 gegen Deutschland gespielt hatten, kann es Cristiano Ronaldo schon am Montagabend besser machen.

