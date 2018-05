Meyer-Streit geht weiter

Anzeige

Fakt ist, dass Meyer das im Januar verbesserte Angebot mit einer Aufstockung des Gehalts auf angeblich 5,5 Millionen Euro nicht annahm. Nachdem Meyer, der zuletzt nicht mehr im Kader der Königsblauen stand, in einem „Bild“-Interview harsche Kritik an der Clubführung um Heidel und Trainer Domenico Tedesco geübt hatte, reagierte der Club am Montag mit der Freistellung des Spielers. Meyers Vertrag endet ohnehin zum Saisonende.

