Millionengeschäft für die Vereine

Frankfurt.Mit dem Auftakt der Gruppenphase in der Champions League beginnt der Kampf um weitere Millionensummen für die Clubs. Die deutschen Teams FC Bayern, Schalke, Hoffenheim und Dortmund haben jeweils 15,25 Millionen Euro Startgeld bereits sicher. Der Einzug ins Achtelfinale der Königsklasse würde den vier Bundesligaclubs weitere 9,5 Millionen Euro einbringen. In der K.o.-Phase steigern sich die Prämien von Runde zu Runde weiter. In der Gruppenphase gibt es 2,7 Millionen Euro für jeden Sieg und 900 000 Euro für jedes Unentschieden. Nicht berücksichtigt sind in dieser Auflistung die Einnahmen aus dem sogenannten Marktpool, aus dem die UEFA insgesamt 292 Millionen Euro verteilt. dpa

