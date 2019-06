Mislintat warnt vor starker Zweitliga-Konkurrenz

Stuttgart.Sven Mislintat bereut es nicht. Der neue Sportdirektor des VfB Stuttgart ist trotz des Abstiegs in die 2. Fußball-Bundesliga gern bei den Schwaben, zumindest versuchte er bei seinem ersten öffentlichen Auftritt am Sonntag, keine Zweifel daran aufkommen zu lassen. Stattdessen skizzierte der ehemalige Scout von Borussia Dortmund und vom FC Arsenal mit klarer Stimme, wie es mit dem VfB künftig wieder aufwärts gehen soll – und warum er sich für den schwer kriselnden Verein entschieden hat. „Es ist eine Riesenaufgabe, so einen Club wieder dahin zu bringen, wo er mal war“, betonte der 46-Jährige.

Es habe niemanden in seinem Umfeld gegeben, der ihm von den Stuttgartern abgeraten habe. Dabei war bei seiner Vertragsunterschrift Anfang April nicht mal klar, in welcher Liga der VfB künftig spielen würde. Dennoch gab es damals sogar vom neuen Champions-League-Sieger Jürgen Klopp Glückwünsche, mit dem Mislintat von 2008 bis 2015 beim BVB zusammengearbeitet hatte. Am Trainer des FC Liverpool will sich der Sportdirektor bei seiner Arbeit für den VfB auch ein Stück weit orientieren.

Was für wunderbare Geschichten möglich seien, sehe man „an einem meiner Mentoren, Jürgen Klopp, der am Samstag nach dreieinhalb Jahren Arbeit mit dem FC Liverpool den großen Titel gewonnen hat“, meinte er. Anstatt der Königsklasse wartet auf die Schwaben aber erst mal Schwerstarbeit in der 2. Liga. Angesichts von Aufstiegskonkurrenten wie dem Hamburger SV, Hannover 96 oder dem 1. FC Nürnberg sei es „eine der besten zweiten Ligen, die es je gab“, sagte Mislintat.

Am Montag will der über die Vertragsverlängerungen der Ex-Nationalspieler Christian Gentner, Dennis Aogo und Andreas Beck entscheiden,wie Sportvorstand Thomas Hitzlsperger sagte. Die „Bild“ hatte zuvor berichtet, dass Kapitän Gentner nach dem Abstieg keinen neuen Vertrag bekommen werde. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 03.06.2019