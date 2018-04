Mit Anfang nach oben

Anzeige

Köln.Trainer Markus Anfang (Bild) soll den Traditionsclub 1. FC Köln nach einer verkorksten Bundesliga-Saison in eine erfolgreichere Zukunft führen. Der 43 Jahre alte gebürtige Kölner wird zur kommenden Saison neuer Cheftrainer beim designierten Fußball-Zweitligisten. Der bisherige Coach von Holstein Kiel soll den Neuaufbau übernehmen und die Grundlagen für neue Perspektiven nach dem Abstieg in die 2. Liga schaffen.

„Markus Anfang ist ein Trainer, der einer Mannschaft erkennbar eine Handschrift mit auf den Weg geben kann“, erklärte FC-Geschäftsführer Armin Veh. Anfang bekommt einen Dreijahreskontrakt bis 2021 und wird Nachfolger von Stefan Ruthenbeck, mit dem das Vertragsverhältnis für die Profis zum Saisonende ausläuft. Für Anfang ist der Weg in seine Geburtsstadt ein logischer Schritt: „Ich bin in Köln geboren und aufgewachsen. Für mich ist es etwas Besonderes, in meine Heimat zurückzukehren und bei einem Traditionsverein wie dem 1. FC Köln als Trainer tätig zu sein.“ dpa