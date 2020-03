Mit bester Perspektive

Lagos.Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg und die weibliche Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes können nach dem Auftritt am Samstag beim Algarve-Cup und dem ebenso ungefährdeten wie hochverdienten 4:0 (2:0) gegen Titelverteidiger Norwegen wohlgestimmt in die Zukunft schauen. Und zwar in die unmittelbare mit dem Endspiel gegen Italien am Mittwoch in Parchal (19.45 Uhr/DFB-TV) mit der Chance auf den vierten Titel bei dem Turnier im Süden Portugals nach 2006, 2012 und 2014. Mehr noch aber in die etwas fernere mit der anstehenden EM-Qualifikation und dann natürlich mit der Europameisterschaft 2021 in England.

Dass die deutschen Frauen durch ihr Viertelfinal-Scheitern bei der WM in Frankreich im Sommer die Olympischen Spiele verpasst haben, ist mittlerweile in allen Facetten und auf allen Ebenen debattiert und aufgearbeitet worden. Die Lust, darüber noch zu sprechen, bewegt sich bei allen Beteiligten im Promillebereich. Vielmehr versucht vor allem die nach der WM zum Teil auch heftig angezählte Bundestrainerin das ungewollte Zwischenjahr jetzt eben als Chance zu betrachten.

Viele Optionen

„Dieses Spiel darf keine Eintagsfliege sein“, sagte Voss-Tecklenburg nach den Toren von Lea Schüller (21.), Johanna Elsig (26.), Ingrid Engen (60./Eigentor) und Marina Hegering (71.). „Es ist toll, dass wir auf vielen Positionen und auf vielen Ebenen Optionen haben.“ In der Startelf gegen Norwegen standen die Teenager Sophia Kleinherne (1. FFC Frankfurt), Sydney Lohmann (Bayern München) oder Lena Lattwein (TSG Hoffenheim/alle 19). Die zwei Jahre ältere Laura Freigang vom 1. FFC Frankfurt kam zu ihrem Länderspieldebüt, und auch die blitzschnelle Schüller, die von der SGS Essen zu den Bayern wechseln wird, darf mit ihren 22 Jahren noch als Perspektivspielerin gelten. Auf Voss-Tecklenburg wartet nun die ebenso reizvolle wie durchaus mit Konfliktpotenzial beladene Aufgabe, an der DFB-Elf der Zukunft zu basteln. dpa

