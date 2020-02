Mit Gnabry als Sturmspitze?

Serge Gnabry beim Torjubel. © dpa

München.Beim Ersatz für den unersetzbaren Robert Lewandowski ließ sich Hansi Flick ebenso wenig in die Karten schauen wie bei seiner eigenen Bayern-Zukunft. Nach dem symbolträchtigen Geburtsgeschenk von Karl-Heinz Rummenigge scherzte der 55 Jahre alte Trainer auf die Frage, wann der edle Kugelschreiber denn zum Einsatz kommen werde. „Meine Frau hat den an sich genommen und gesagt, damit ich keine Dummheiten mache, nimmt sie ihn lieber mit nach Hause“, sagte der Coach schmunzelnd.

Viel lieber als über einen neuen Vertrag in München sprach Flick am Freitag über die nächsten Titelprüfungen. „Wir konzentrieren uns auf Hoffenheim und dann haben wir das nächste Spiel gegen Schalke vor der Brust“, sagte Flick. Das Bundesligaspiel an diesem Samstag in Sinsheim gegen Hoffenheim und das Viertelfinale im DFB-Pokal am Dienstag beim FC Schalke sind die ersten von mindestens sechs Partien ohne die Tormaschine Lewandowski. „Entscheidend ist, dass die Mannschaft, dass wir alle noch ein bisschen enger zusammenrücken“, forderte Flick.

39 Tore erzielte Lewandowski in 32 Saisoneinsätzen in drei Wettbewerben, jetzt muss er wegen eines Anbruchs der Schienbeinkante am linken Kniegelenk aussetzen. Flick hob die Qualitäten des Führungsspielers vor dem Tor, als sensationeller Vorbereiter und wichtiger Impulsgeber im Spiel gegen den Ball hervor.

„Es gibt viele Überlegungen“, orakelte Flick über die Lösung des Lewandowski-Dilemmas. Einen klassischen Backup als Sturmspitze gibt es nicht. Die favorisierte Alternative dürfte Serge Gnabry sein. Der 24-Jährige glänzte auch im Nationalteam schon als zentrale Spitze. „Serge hat sehr gute Fähigkeiten im Eins gegen Eins und im Torabschluss“, sagte Flick. Thomas Müller wäre eine andere Option, aber der Vize-Kapitän ist ein Stück weiter hinten noch wertvoller. Der in der Hinrunde als Joker auftrumpfende Joshua Zirkzee ist weiter für diese Rolle vorgesehen. In jedem Fall steht Philippe Coutinho in der Startelf. „Wir hoffen, dass bei ihm der Knoten platzt.“ dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 29.02.2020