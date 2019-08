Mit himmlischem Beistand

Gelsenkirchen.Es ist eine liebgewonnene Tradition in Gelsenkirchen, den Start der Bundesliga-Saison mit einem ökumenischen Gottesdienst zu feiern. Mit blau-weißem Fanschal und Talar hielt dieses Mal Pfarrer Frank Dressler, Dauerkartenbesitzer und Fan des FC Schalke 04, in der St. Josephs-Kirche an der Grillostraße die Predigt. Er verriet, dass ihm die abgelaufene Saison noch immer in den Knochen stecke. „Im Vorjahr noch Vizemeister, überraschend und gefeiert. Dann der Absturz und Abstiegskampf.“

Mit diesen Worten wird der 53 Jahre alte Pfarrer aus einer Gemeinde im benachbarten Bochum-Wattenscheid in der „WAZ“ (Mittwoch) zitiert. Der Tiefpunkt für ihn sei das 0:4 gegen Aufsteiger Düsseldorf gewesen. Mit feuchten Augen, so Dressler, habe sein Patenkind neben ihm in der Kurve gestanden. Er selbst sei auch untröstlich gewesen. Das hindert das Mitglied im christlichen Fanclub „Mit Gott auf Schalke“ jedoch nicht, an eine sorgenfreiere Spielzeit zu glauben.

Schalke und die Religion, das ist eine besondere Beziehung. So wurde Papst Johannes Paul II am 2. Mai 1987 Ehrenmitglied, nachdem er im Parkstadion eine Messe vor zigtausenden Gläubigen gehalten hatte. Trotz göttlichen Beistands stieg der Revierclub im Jahr darauf aus der Bundesliga ab. Schalke war auch der erste Bundesligist, der in seiner 2001 eingeweihten Fußball-Arena eine kleine Kapelle einrichtete. Erst wenige Monate zuvor saß der 2019 verstorbene Manager Rudi Assauer im Presseraum des Parkstadions und hatte nach der „Vier-Minuten-Meisterschaft“ den Glauben an den „Fußball-Gott“ verloren.

Ob Königsblau am Samstag (18.30 Uhr) auf himmlischen Beistand vertrauen kann, ist ungewiss. Selbst damit dürfte es ein schwerer Heimstart gegen den FC Bayern werden. Zumal die Münchner ihren Edelkader mit einem weiteren Hochkaräter verstärkten. Gut möglich, dass die Schalke-Fans keinen Heimsieg bejubeln, dafür aber die Künste des Brasilianers Philippe Coutinho bewundern können.

Wiedersehen mit Coutinho

Schalkes Stürmer Guido Burgstaller hatte wie Teamkollege Alessandro Schöpf im Juni 2018 beim WM-Test der Brasilianer schon eine unvergessliche Begegnung mit Coutinho. Brasilien brillierte beim 3:0 in Wien gegen Österreich, der 27-Jährige steuerte das dritte Tor bei. Gleichwohl freut sich Burgstaller auf das Wiedersehen: „Es ist gut für die Bundesliga, wenn so ein Spieler kommt, aber die Bayern haben auch so viele gute Spieler.“

Vielleicht ist es für Schalke ein Vorteil, wenn sich im Vorlauf der Partie alle Aufmerksamkeit auf Coutinho richtet und nicht auf Torhüter Alexander Nübel, der sein Team als Kapitän auf den Rasen führen wird und längst in den Bayern-Fokus geraten sein soll. Zu einer Verlängerung seines 2020 auslaufenden Vertrages ließ sich der 22-Jährige zumindest bisher nicht bewegen. Gleich neben Nübel wird Manuel Neuer, sein prominenter Vorgänger, den Rasen im roten Trikot betreten – ein interessanter Vergleich zweier Keeper-Generationen.

Die Schalke-Fans warten seit mehr als acht Jahren auf einen Pflichtspielsieg gegen die Bayern und seit sieben Monaten auf einen Bundesliga-Heimerfolg. Der gelang zuletzt im Januar beim 2:1 gegen den VfL Wolfsburg.

