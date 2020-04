Mit Topal in die Kreisliga

Mannheim.Der Fußball-A-Ligist 1. FC Turanspor Mannheim setzt die Zusammenarbeit mit seinem Trainer Mehmet Ali Topal um ein weiteres Jahr fort. Das hat der Verein nun bekanntgegeben. „Wir kennen ihn schon von seiner ersten Zeit bei uns und wissen, was wir an ihm haben“, zeigte sich Akin Özkan, Spielausschussmitglied des Tabellen-13., glücklich mit der Personalie.

Topal hatte den erst 2001 gegründeten Club aus der B-Klasse in die Kreisliga geführt, verkündete aber im Sommer 2018 seinen Abschied vom Distelsand und wechselte zum FC Türkspor Mannheim in die Landesliga. Dort trat er noch vor Saisonende zurück und kehrte im Spätjahr 2019 zum 1. FC Turanspor zurück.

„Seit er da ist, hat man seinen Einfluss und seine Persönlichkeit gespürt“, sagt Özkan zum sportlichen Aufschwung mit zwei Siegen nach der Winterpause. „Wir sind uns relativ sicher, dass wir in dieser Saison nicht absteigen, sofern die Runde fortgeführt wird.“ Mit Topal haben viele Leistungsträger ihre Zusage für eine weitere Spielzeit bei Turanspor gegeben, so dass in der nächsten Saison ambitionierte Ziele ausgegeben werden. „Wir werden noch den einen oder anderen Neuzugang dazu holen und wollen dann in die Kreisliga aufsteigen“, so Özkan. wy

© Mannheimer Morgen, Montag, 20.04.2020