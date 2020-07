Mitten im Sommer aufs Glatteis

München.Ein Akkordeonspieler greift in die Tasten, im Hintergrund glitzert die herrliche kroatische Adria im Sonnenschein und links im Bild singt ein blonder Modellathlet, dessen Gesicht einem sehr bekannt vorkommt, ziemlich textsicher ein Lied mit. Am Sonntagabend tauchte im Internet ein Urlaubsvideo auf, dass Manuel Neuer, Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft und des FC Bayern, noch länger beschäftigen dürfte, als ihm lieb ist.

Denn das Lied, das der 34-Jährige in entspannter Ferienstimmung mitsang, war „Lijepa li si“, zu deutsch „Du bist schön“, von der Band Thompson. „Wenn ich mich erinnere, kommen mir die Tränen. Jedes Stück der Heimat und der völkischen Bräuche“, heißt es darin. Der Inhalt und der Urheber des Songs sind politisch äußerst heikel.

Der Grazer Sozialwissenschaftler Dario Brentin lässt keinen Zweifel daran, dass die Band Thompson mit Sänger Marko Perkovic am rechten Rand des politischen Spektrums anzusiedeln sind. „Das Lied, das Neuer singt, ist ein national-patriotisch aufgeladenes Lied“, sagte Brentin dem „Spiegel“. Vor allem die Zeile „Herceg Bosna“ sei problematisch. „Das kann man als eine Infragestellung der Staatlichkeit Bosnien-Herzegowinas verstehen und als eine Verherrlichung der kroatischen Expansionsbemühungen in den Neunzigerjahren“, erklärte der Experte. Die kroatische Republik Herceg-Bosna war während des Jugoslawienkrieges in den 90er Jahren Schauplatz von Massakern an der Zivilbevölkerung und ethnischen Säuberungen.

Sänger zeigte den Hitler-Gruß

Mitten im Hochsommer hat sich Neuer aufs Glatteis begeben. Auch wenn die politische Ausrichtung von Thompson in Kroatien kaum kritisch hinterfragt wird – seit 2016 fungiert „Lijepa li si“ als Fan-Hymne, die vor den Länderspielen der Nationalmannschaft gespielt wird, sind die Musiker international hoch umstritten. Die Schweiz verhängte 2009 wegen der Verherrlichung kroatischer Faschisten ein Einreiseverbot, die kroatische Staatsanwaltschaft ermittelte bereits 2003 wegen Volksverhetzung.

Und von Sänger Perkovic existieren laut Experte Brentin „Zitate und Fotos vor allem aus den 90er-Jahren, die ihn unter anderem mit Hitler-Gruß und anderen faschistischen Symbolen im Ustascha-Kontext zeigen“. Der Ustascha-Staat stand bis 1945 fest an der Seite von Nazi-Deutschland und wirkte unter anderem bei der Verfolgung und Ermordung von Juden mit.

Perkovic selbst beteuert, er habe faschistischen Ideen abgeschworen. Doch abseits jeder Skandalisierung: Neuer muss sich als Aushängeschild eines Verbandes, der den Kampf gegen Rassismus und Antisemitismus ganz weit oben auf die Agenda gesetzt hat, Fragen gefallen lassen. Konnte Neuer wissen, wessen Song er da im Urlaub schmettert? Ist ein DFB-Kapitän noch tragbar, der – und sei es nur aus einer Bierlaune – rechtsnationalistische Lieder singt? Wie sein Management gegenüber der „Bild“-Zeitung mitteilte, spreche Neuer kein Kroatisch. Eine dünne Verteidigungslinie. Vom DFB war zur Causa Neuer überhaupt nichts zu hören.

Der Fall wirft ein schlechtes Licht auf den Gelsenkirchener, der sich öffentlich immer gegen Rassismus positioniert hat. Aber im Zusammenhang mit dem Urlaubsvideo werden auch Äußerungen hervorgekramt, die Neuer gemacht hat, als Mesut Özils Erdogan-Bilder die Fußball-Republik beschäftigten. Es gehe auch darum, „wieder die Spieler dazuhaben, die auch wirklich stolz sind, für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen, und alles dafür geben, für das eigene Land zu spielen, damit man wieder in die Erfolgsspur kommt“. Das stellte die Identifikation des Migrantenkindes Özil mit der DFB-Elf infrage. Ob sich Neuer als Kind des Ruhrpotts schadlos aus seiner Kroatien-Affäre befreien kann, muss sich erst noch zeigen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 15.07.2020