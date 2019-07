Mourinho auf Jobsuche

Jose Mourinho stöhnt: Deutsch sei eine schwere Sprache, so der Trainer. © dpa

London.Startrainer José Mourinho lernt gerade Deutsch, hat aber keine Aussicht auf einen Job in der Fußball-Bundesliga. „Da wartet kein Club auf mich, es hat niemand an meine Tür geklopft“, sagte der Coach in einem Interview des britischen TV-Senders Sky Sports. Der 56-Jährige hatte im vergangenen Dezember seinen Posten bei Manchester United räumen müssen und ist seither auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber.

Die Wartezeit vertreibt sich Mourinho nach eigenen Angaben auch mit Deutsch-Stunden. „Das ist echt schwierig, Mann“, bekannte der Fußballlehrer. Als Portugiese falle ihm Spanisch und Italienisch leicht, auch mit Englisch und Französisch habe er keine großen Probleme. „Aber Deutsch ist schwer“, sagte Mourinho.

China-Angebot abgelehnt

Die Freizeit in diesem Sommer, ganz ohne Vorbereitung mit einem Club, könne er nicht genießen, räumte Mourinho ein. „Ich vermisse meinen Fußball, ich bin voller Feuer“, sagte der Coach, der zweimal die Champions League gewann.

Angebote von Benfica Lissabon und aus China hatte Mourinho zuletzt abgelehnt. Sein Fokus liege auf einem Engagement in einer der fünf europäischen Topligen. Auch ein Amt als Nationaltrainer reize ihn derzeit noch nicht. dpa

