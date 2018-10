Mourinho mit schlechter Laune

Manchester.Der einstige Erfolgscoach José Mourinho hat sich am Freitag auf einer ungewöhnlich kurzen Pressekonferenz schlecht gelaunt und kurz angebunden gezeigt. Der in der Kritik stehende Trainer des englischen Fußball-Rekordmeisters Manchester United absolvierte den üblicherweise am frühen Nachmittag stattfindenden Pressetermin zum Spieltag bereits morgens um 8.30 Uhr und beendete die Pressekonferenz schon nach rund drei Minuten.

Von insgesamt sechs Fragen beantwortete Mourinho nur fünf. Auf die Frage, warum es bei Manchester United derzeit nicht laufe, sagte Mourinho: „Aus vielen verschiedenen Gründen.“ Ob er einen der Gründe nennen könnte? „Nein.“

