Müller macht Werbung für Ulreich

Leverkusen.Karl-Heinz Rummenigge wollte „nicht so euphorisch“ werden – und dann wurde er genau das. „Fan des FC Bayern zu sein, ist im Moment ein paradiesischer Zustand“, sagte der Vorstandschef der Münchner nach dem 6:2-Spektakel im Halbfinale des DFB-Pokals beim Bundesliga-Tabellendritten Bayer Leverkusen. Rummenigges Ankündigung für den Saisonendspurt: „Jetzt ziehen wir voll durch.“

Das Ziel ist klar: Das Triple soll her. Wie 2013, als Jupp Heynckes sich zum vermeintlich ersten Mal in die Trainer-Rente verabschiedete. Im Sommer nun beendet er endgültig seine Karriere, die Mannschaft plant das wunderbare Abschiedsgeschenk. „Der Hunger ist jetzt noch größer. Und die Gier ist da. Wir haben noch einiges vor“, versicherte Dreifach-Torschütze Thomas Müller. „Außer der Meisterschaft haben wir noch nix gewonnen – außer den Herzen der Fans, die dieses Spiel gesehen haben. Denn das war Werbung für den deutschen Fußball.“

Im Pokal schaltete der FC Bayern nun nacheinander Vizemeister Leipzig, Titelverteidiger Borussia Dortmund und die forschen Leverkusener aus, in der Champions League stellt sich vor einem möglichen Endspiel am 26. Mai Real Madrid in den Weg, Sieger der vergangenen beiden Jahre. „Um Real zu schlagen, brauchen wir zwei großartige Spiele“, sagte Rummenigge. „Aber wenn einer Real schlagen kann, dann ist es der FC Bayern.“ Uli Hoeneß verzichtete auf Kampfansagen. Sein Einsatz der Abteilung Attacke war nicht vonnöten, der Präsident ging freudig lächelnd durch die Katakomben und sagte lediglich einen Satz: „Klasse setzt sich eben durch.“