München verpasst Krönung

Göteborg.Der EHC Red Bull München hat den Sprung auf Europas Eishockey-Thron verpasst. Der Serienmeister aus Bayern musste seine Hoffnungen auf den ersten deutschen Triumph in der Champions Hockey League im Finale gegen die Frölunda Indians aus Göteborg schmerzvoll begraben. Die Mannschaft von Trainer Don Jackson wurde von dem schwedischen Favoriten in Unterzahl eiskalt bestraft und unterlag dem Dauergast im Königsklassen-Endspiel am Dienstagabend mit 1:3 (0:1, 0:2, 1:0).

Samuel Fagemo (11.), Ryan Lasch (25.) und Ponthus Westerholm (35.) beendeten die Europa-Reise der Münchner und sicherten sich im ausverkauften Scandinavium zum dritten Mal die Trophäe. Yasin Ehliz (52.) ließ in einem intensiven Kräftemessen mit zahlreichen Zeitstrafen zu spät die Hoffnung des EHC auf die Wende aufkommen. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 06.02.2019