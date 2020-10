Münchner Losglück – Gladbacher Hammer-Reise

Genf.Die nächsten Gegner bei der Mission Titelverteidigung jagten Robert Lewandowski und Co. keinen Schrecken ein, Bayern München erwarten in der Gruppenphase der Champions League keine allzu großen Hürden. Dagegen gestaltet sich für Borussia Mönchengladbach die Rückkehr in die Königsklasse nach vier Jahren als Reise in die glorreiche Vergangenheit. Rekordgewinner Real Madrid und Inter Mailand wecken Erinnerungen an große Europapokal-Nächte. Auch RB Leipzig hat eine schwierige Gruppe erwischt. Die Elf von Trainer Julian Nagelsmann bekommt es wieder mit Paris Saint-Germain zu tun, dazu warten Manchester United und Istanbul Basaksehir.

Dagegen hatten die Bayern 39 Tage nach dem Triumph gegen PSG eher Losglück. Die größte Herausforderung dürfte für die Mannschaft von Hansi Flick noch Atlético Madrid sein. RB Salzburg und Lokomotive Moskau sind dagegen in Gruppe A die klaren Außenseiter. „Eine sehr interessante Gruppe“, nannte Thomas Müller die Konstellation. „Als aktueller Champions-League-Sieger bist du aber gleich in der Gruppenphase schon wieder unter Zugzwang.“ Das Ziel heißt Istanbul, wo am 29. Mai 2021 das Finale stattfinden soll. In der Gruppenphase steht bis Weihnachten eine wahre Terminhatz an. Gespielt wird am 20./21. und 27./28. Oktober, am 3./4. und 24./25. November sowie am 1./2. und 8./9. Dezember. dpa

