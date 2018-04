„Müssen mit dem Punkt leben“

Anzeige

Darmstadt.Für Darmstadt 98 wird es im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga immer enger. Der Tabellenvorletzte spielte am Sonntag im eigenen Stadion nur 1:1 (0:1) gegen den direkten Konkurrenten Eintracht Braunschweig. Die Lilien sind dadurch zwar seit nunmehr sieben Partien ungeschlagen. Durch den Sieg des 1. FC Heidenheim gegen Tabellenführer Düsseldorf wuchs der Rückstand auf den Relegationsplatz aber auf vier Punkte an.

Ein Foulelfmeter von Tobias Kempe sicherte Darmstadt in der 73. Minute wenigstens einen Punkt. Die Gäste waren durch ein Eigentor von Slobodan Medojevic in Führung gegangen (39.). „Der Punkt hilft uns nicht so viel wie den Braunschweigern. Trotzdem muss ich der Mannschaft ein Kompliment machen“, sagte Trainer Dirk Schuster.

Noch bleiben den Lilien vier Spiele gegen den SV Sandhausen (auswärts), Union Berlin (zu Hause), Jahn Regensburg (auswärts) und Erzgebirge Aue (zu Hause), um wenigstens die Relegation zu erreichen. Vom FC St. Pauli auf Platz 16 (37 Punkte) bis zu Erzgebirge Aue auf Rang 10 (39) sind außerdem noch immer genügend Vereine in Reichweite.