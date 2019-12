Mulmiges Gefühl

Berlin.Vor dem Heimspiel gegen den FC Bayern München war die Niederlage in Berlin für Stürmer Nils Petersen ein Warnsignal. Der SC Freiburg steht vor dem 16. Spieltag in der Fußball-Bundesliga nach der besten Hinrunde der Vereinsgeschichte weiter auf einem starken sechsten Platz. Mit Blick auf die ausstehenden Partien gegen den Rekordmeister am Mittwoch und beim FC Schalke 04 am Samstag fürchtet Petersen nach dem 0:1 gegen Hertha BSC dennoch eine komische Stimmung an Weihnachten: „Wenn du dreimal verlierst, gehst du nicht mit einem guten Gefühl in die Winterpause“, sagte er. „Wir sind natürlich stolz auf die 25 Punkte. Aber wir haben immer betont, dass die Gefahr besteht, dass eine Serie kommt.“

Zudem betonte Petersen nach der vermeidbaren Niederlage: „Das war von den drei Gegnern der leichteste.“ Gegen München sahen die Freiburger zuletzt gut aus, in den beiden vergangenen Partien holte das Team von Trainer Christian Streich jeweils ein 1:1. „Wir haben diese Runde gezeigt, dass wir gegen jeden Gegner mithalten können und dass wir gegen jeden Gegner die Chance haben, zu gewinnen. Das wird auch Mittwoch so sein“, betonte Christian Günter und meinte mit Blick auf das 6:1 der Bayern gegen Werder Bremen: „Vielleicht haben sie jetzt ein Hoch, und wir können das ausnutzen. Nee, Spaß. Es wird ein extrem schwieriges Spiel.“

Petersen sieht im klaren Erfolg des Rekordmeisters ebenfalls einen Vorteil für seine Mannschaft. „Man freut sich auf die Bayern, jetzt kommen sie wenigstens nicht wie ein angeschlagener Boxer“, sagte er über seinen Ex-Club. Um nach dem letzten Heimspiel des Jahres nicht erneut mit leeren Händen dazustehen, sollte der Sport-Club torgefährlicher werden als in Berlin. „Wir haben kein Tor erzielt, das müssen wir uns ankreiden lassen“, sagte Petersen. dpa

